“Troppo grassa per tuo marito”. Insulti choc sulle foto di coppia, vittima di body shaming zittisce tutti così

Tutti parlano del suo nome in questo momento e la notizia si sta diffondendo rapidamente sul web. Da tempo la fondatrice di TikTok lancia appelli ai suoi 2,8 milioni di follower sulla positività del corpo. Di recente ha zittito i suoi follower dopo un’ondata di commenti sul suo ultimo video. Ecco cosa è successo.

Alicia Mccarvell, l’attacco degli hater. Caos dopo il video diventato virale. Ebbene si, anche per la nota tiktoker è arrivato il momento di uscire il carattere. Canadese, classe 1990, Alicia è sposata con un bodybuilding e i commenti degli hater non sono andati di certo sul leggero.



Non solo un video ha accumulato 40,6 milioni di visualizzazioni, ma anche 75.000 repliche. Alicia McCarvell è stata filmata durante la preparazione del suo matrimonio, quando ha dovuto affrontare una serie di insulti e commenti che non sempre la facevano apparire simpatica. Qualcuno si è persino chiesto come facesse il marito a sopportarla, visto il suo peso eccessivo. Questa volta Alicia ha risposto in modo immediato e diretto.

Quando le persone ci guardano, valutano immediatamente Scott più di me. Ci hanno sempre insegnato che il nostro valore è legato alla nostra condizione fisica, quindi non c’è da stupirsi se la gente pensa che un uomo in forma come Scott non potrebbe mai stare con una donna grassa. Tuttavia, questo è solo perché ci è sempre stato insegnato che il nostro valore è associato alla nostra condizione fisica. Alicia McCarvell risponde.

Poi, la tikotoker prosegue: “Non sono gelosa… e sulla scala di quel che è importante per mio marito, quanto il mio corpo rispetti gli standard di bellezza, non è in cima alle sue priorità. Tiene a me per il mio senso dell’umorismo, la mia lealtà, il mio amore e il mio cuore. E nessuna di queste cose cambia se il mio fisico cambia”.