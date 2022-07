Trova un vecchio libretto di risparmio del padre: diventa milionario con un’eredità da circa 1.200.000 $

Tutti hanno fantasticato almeno una volta di vincere alla lotteria. Purtroppo, questo sogno si realizza per poche persone. Sarebbe meraviglioso svegliarsi un giorno e scoprire di essere milionari. E se questo accadesse davvero?

La fortuna sta bussando alla vostra porta, in attesa di cambiare la vostra vita per sempre? Attenzione, la lotteria non è l’unico modo per diventare ricchi. Il protagonista di questo racconto lo sa bene.



Una scoperta scioccante fatta di recente da Exequiel Hinojosa, un uomo di mezza età che vive a Santiago del Cile, ha rivelato la sua identità. Mentre setacciava i documenti del padre scomparso, Hinojosa ha trovato un vecchissimo libretto di risparmio risalente agli anni Sessanta e Settanta.

All’inizio, il padre di Hinojosa aveva versato solo 173 dollari che, nel corso degli anni e a causa dell’inflazione, sono leggermente aumentati. Quando l’uomo ha trovato il libretto e l’ha fatto controllare dai suoi avvocati, ha scoperto che il totale ammontava a circa 1,2 milioni di dollari.

Cosa avreste fatto voi al suo posto? Probabilmente avreste lasciato il lavoro e vi sareste goduti la nuova ricchezza; Hinojosa, invece, non l’ha fatto.

Lui è rimasto la persona di sempre, pur essendo diventato milionario. “Mi piace lavorare, mi fa sentire utile e non voglio smettere. – ha dichiarato l’uomo – Userò questi soldi per garantire una buona istruzione ai miei nipoti e comprerò un piccolo pezzo di terra. In questo modo potrò realizzare il mio sogno di costruire la casa che desidero. E poi, come mi ha suggerito mia figlia, spero di riuscire ad aprire una scuola guida”.

Ottenere quel denaro non è stato semplice per lui. Si trattava di un libretto molto vecchio e aveva dovuto contattare il Consiglio di Difesa dello Stato, la Corte Suprema e persino il Presidente del Paese. Il libretto, infatti, era stato assorbito dallo Stato e conservato nella tesoreria, e ci sarebbe voluto molto tempo per sbloccarlo. Tuttavia, è stata decisa la data in cui il denaro avrebbe raggiunto il legittimo erede e sono stati fatti dei piani per il futuro.

Sembra che Hinojosa abbia dovuto aspettare un bel po’ prima che ciò accadesse, ma finalmente la fortuna ha bussato alla sua porta. Ci auguriamo che d’ora in poi possa vivere ancora più felice e sereno di prima e che trovi il modo di sfruttare al meglio il denaro ereditato.