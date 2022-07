Trovata morta la sorella di Giovanni Allevi: si ipotizza il suicidio per gli inquirenti

La sorella del compositore Giovanni Allevi è morta la notte scorsa. Per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio.

Gli inquirenti sostengono che la sorella di Giovanni Allevi, Maria Stella Allevi, si sia suicidata. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna è stata trovata morta ad Ascoli Piceno. I vicini non sono riusciti a contattarla e hanno allertato le autorità. Non è ancora stato stabilito se si sia trattato di un suicidio volontario o meno, ma le prime notizie indicano che non è stato trovato alcun biglietto d’addio o spiegazione. I carabinieri sono già sul posto. Prima di morire, la donna viveva da sola nella sua casa e insegnava in una scuola. Solo poche settimane fa, Giovanni Allevi aveva annunciato sui social media che gli era stato diagnosticato un mieloma.

In aggiornamento…