“Vestita così te la cerchi”, Martina sfila con gli abiti che aveva quando hanno provato a violentarla

Martina Evatore, violentata a 20 anni, ha indossato pantaloni larghi, t-shirt e scarpe da ginnastica per sfilare in segno di protesta. Chi ancora sostiene che “vestita così te la sei cercata”, riceverà da lei un messaggio importante.

Venerdì sera, in occasione del concorso di Miss Venice Beach a Jesolo, Martina Evatore, la ventenne padovana, ha indossato pantaloni larghi, scarpe da ginnastica, una maglietta nera e una giacca militare per sfilare. In risposta a chi di recente ha detto che indossare un certo abbigliamento sarebbe un segno evidente che si sta cercando di essere violentati, i vestiti di Martina durante la sfilata erano, in realtà, gli stessi che indossava quando un uomo l’ha aggredita qualche anno fa.

La sera del 29 luglio 2019, Martina stava camminando nel quartiere Arcella di Padova quando un uomo l’ha aggredita, tentando di violentarla. È stata colpita a sangue freddo alle spalle e poi molestata, cercando di violentarla. È riuscita a fuggire, colpendo l’aggressore, che è poi fuggito. Aveva imparato le tecniche di autodifesa durante un corso e le ha applicate per fuggire.

Martina ricorda esattamente cosa indossava quando è stata stuprata, ed è per questo che vuole usare la sfilata di moda per mettere in guardia le persone dal far sentire in colpa le vittime di violenza sessuale suggerendo che il loro abbigliamento ha avuto un ruolo nella loro vittimizzazione, poiché gli stupratori non scelgono le loro vittime in base al loro abbigliamento. Quell’uomo non è mai stato scoperto, ma Martina ricorda cosa indossava quella sera e vuole mettere in guardia le persone dal far sentire in colpa le vittime.

Durante lo spettacolo, Martina Evatore e l’abbigliamento che indossava durante il tentativo di stupro sono stati destinatari di un messaggio importante. Qualche giorno prima, un’amica che l’aveva vista indossare un abito estivo lungo e attillato, preoccupata per quello che le era successo, l’aveva ammonita dicendo: “Se vai in giro vestita così, te la cerchi”. Martina capiva le intenzioni della sua compagna, ma sentiva il bisogno di agire.

Secondo IlGazzettino, molte donne si sentono ancora costrette a indossare ciò che desiderano perché un certo vestito potrebbe attirare l’attenzione, incitare alla violenza o altro. Per questo voglio informare le persone di quello che ho passato. Martina è riuscita a sfuggire al suo aggressore, ma sente ancora la ferita di quel giorno e cerca di trasmettere un messaggio a tutte le donne che hanno subito o stanno subendo aggressioni simili: Vorrei dire a chiunque abbia subito o subisca uno scenario simile di denunciarlo. Non tacete. Non vergognatevi. Noi siamo le vittime”.