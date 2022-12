Vi ricordiamo chi è Alessandro Egger? Età, genitori, fidanzata, Kinder e Ballando con le Stelle

Chi è Alessandro Egger

Ha iniziato la sua carriera in televisione come ragazzo delle campagne pubblicitarie. Da bambino è stato protagonista della pubblicità della popolare barretta di cioccolato: il suo sorriso, durante i Mondiali di calcio del 2006, spiccava sulla confezione del marchio Ferrero, per la sua reazione alla situazione. Successivamente ha interpretato il personaggio di Nick in The band, una commedia adolescenziale prodotta da Nickelodeon.

Alessandro è apparso in molte sfilate di Dolce & Gabbana, accanto agli esperti di moda Christopher Lambert e Giancarlo Giannini. Ha anche lavorato in film come Shades of Truth con Christopher Lambert e Giancarlo Giannini e Un medico in famiglia con Lino Banfi. In particolare, è apparsa nell’undicesimo episodio della nona stagione (Una lettera per Giada) del 2014. Ha inoltre partecipato a Pechino Express nel 2017 al fianco della madre su Rai Uno. Nel 2022, Milly Carlucci, che lo ha scelto, manderà in onda la sua gara di talenti il sabato sera su Rai Uno.

Alessandro Egger: i genitori e il rapporto con la madre

Durante una delle prime puntate, ha condiviso alcuni dettagli del suo rapporto con la madre, la Gran Dama della Real Casa di Savoia Cristina Vittoria Egger Bertotti: “Mi manca l’amore. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me e io l’ho accettato. La mia angoscia più grande è quella di non essere stata amata sinceramente da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha desiderata, e credo che quando si nasce sia un dono, indipendentemente da cosa. Credo di non aver mai commesso alcun crimine”. Dopo il marito, la dirigente della maison Dior è sposata da 33 anni. Alexander è il terzo dei fratelli.

Alessandro Egger: la fidanzata

Egger si è fidanzato con Madalina Doroftei, una modella di origine albanese che è apparsa anche nel film House of Gucci di Ridley Scott. L’ha conosciuta grazie al romanticismo, come ha dichiarato in una clip trasmessa durante Ballando con le stelle.