Vi ricordiamo chi è Alex Di Giorgio? Età, fidanzato, vita privata e Ballando con le stelle

Chi è Alex Di Giorgio: età e Tribunale Antidoping

Alex Di Giorgio, nuotatore professionista, ha 32 anni. È nato a Roma il 28 luglio 1990 ed è allenato da Gianluca Belfiore, che ha anche prodotto risultati eccezionali. Nella sua carriera ha partecipato a due Olimpiadi. A Londra nel 2012 ha partecipato alla staffetta 4×200 stile libero. A Rio, nel 2016, ha nuotato la stessa distanza nello stesso evento.

Ai Campionati europei di Debrecen del 2013 ha ottenuto il suo miglior risultato agonistico, vincendo la medaglia d’argento. Il 13 settembre 2020, Alex Di Giorgio è stato trovato in possesso di ostarina, una sostanza che aggiunge potenza di fuoco all’allenamento. A seguito di questo controllo a sorpresa da parte di Nado Italia, il Tribunale antidoping ha sospeso temporaneamente il nuotatore in via cautelare e ora rischia un’interdizione di quattro anni.

Il fidanzato del nuotatore

Alex Di Giorgio è omosessuale. In passato ha avuto una relazione con Ivano Marino, ex compagno di Uomini e Donne. Tuttavia, tra i due è finita male. Ivano, al termine della relazione, aveva assunto atteggiamenti persecutori nei confronti del nuotatore, che hanno portato al processo. Ivano è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione per stalking, imitazione e diffamazione.

Ivano ha provato a scrivere all’ex Alex di Giorgio e ai suoi amici minacciando di rivelare la sua omosessualità se non lo avessero lasciato in pace. Ivano si è difeso dicendo: “Posso confermare l’esistenza di una relazione sentimentale con Alex Di Giorgio durata un anno e mezzo. E successivamente una relazione sfociata in una convivenza a Roma con Marco Carta, ma ribadisco che non ho mai messo in atto comportamenti assimilabili allo stalking, o a qualsiasi altro reato. Quello di cui sono accusata non è stalking nel mio stile, mi considero un individuo coscienzioso e tollerante verso gli altri in generale. In prima istanza, saremo in grado di fare luce sugli eventi”.