Vi ricordiamo chi è Federica Moro? Età, altezza, marito, biografia, figli e Instagram

Nata il 20 febbraio 1965 a Carate Brianza, in provincia di Monza Brianza, Federica Moro è alta 1,71 metri e pesa 61 chilogrammi. A causa delle informazioni dei suoi colleghi, non siamo in grado di determinare il suo background familiare o i suoi risultati scolastici. Da adolescente, nel 1982, ha partecipato e vinto Miss Italia, creando il settore. Federica ha iniziato a recitare nel 1983, dopo la vittoria di Miss Italia. Nel 1983 interpreta il personaggio della ragazza che ruba il cuore del protagonista nel film Segni particolari: bellissimo. In Segni particolari: bellissimo di Adriano Celentano Federica interpreta la ragazza che sposa il protagonista per attirare la sua attenzione.

Nel 1985 interpreta il ruolo di Arianna in College, spin-off del film di quell’anno, trasmesso anche sul piccolo schermo negli anni Novanta. È tornata a recitare con Celentano in Joan Lui – Arrivo il lunedì, ed è apparsa in Yuppies e nel sequel. Carlo Vanzina, alias Carlo Vanni, la sceglie per il film internazionale La partita. Recita in Ultimo respiro e Tre addii, oltre a molti altri film. Nel 1992 partecipa al Festival Internazionale Stelle del Circo di Canale 5. Dopo che Paolo Bonolis l’ha affiancata su Canale 5 nel Festival Internazionale delle Stelle del Circo nell’estate del 1992, è apparsa anche in altri programmi televisivi. Dal 2004 al 2006 è stata ospite di L’aia – Danze e suoni del Mediterraneo. Nel 2016 ha ricevuto il titolo di Miss Italia, mentre nel 2019 sarà nuovamente ospite del concorso di bellezza italiano.

La vita privata di Federica Moro: fidanzato, marito e figli

Ci soffermiamo sul lato sentimentale della vita privata di Federica Moro, considerando in particolare il lato aziendale. Sappiamo che dal 2003 Matteo Del Carratore è il suo fidanzato, ma a causa della sua timidezza non siamo sicuri del loro stato di coppia. Dal 2018 vivono insieme a Lugano, in Svizzera, ma non sono ancora sposati. Non hanno figli. In una puntata di Sabato Italiano andata in onda nel 2018, Federica Moro ha parlato del suo rapporto con la madre e di come questo abbia influenzato Miss Italia. Ha raccontato che sua madre ha vissuto un momento difficile con Miss Italia:

Mia madre mi ha insegnato tantissime cose, come avere fiducia in me stessa e non perdere mai il sorriso. […] Non ho mai dato molta importanza alla bellezza fino a quando, a 17 anni, non ho vinto un concorso di bellezza, Miss Italia, che ha cambiato la mia vita. Essendo molto giovane non sapevo assolutamente cosa fare, ma sono stata molto fortunata perché ho cominciato con Adriano Celentano con un film che ha avuto tantissimo successo.

Dove seguire Federica Moro: Instagram, Twitter e profili social

Secondo i dati forniti dai motori di ricerca, Federica Moro non ha tutti i profili social che ci si aspetterebbe. Infatti, non ha né Twitter né Facebook. L’unico account che possiamo trovare è la sua pagina Instagram, che ha oltre 25.000 follower. Pubblica molti selfie a letto, in spiaggia, a San Francisco e in mezzo alla natura. Tuttavia, in altre foto si vede con i suoi amici.