Vi ricordiamo chi è Heather Parisi? Età, carriera, biografia, dove vive, marito, compagno e figli

Heather Elizabeth Parisi è una conduttrice televisiva, ballerina, cantante e attrice italiana. È stato uno dei personaggi più popolari della televisione italiana dalla fine degli anni ’70 agli anni ’90. La ballerina Heather Parisi è nata a Los Angeles, California, Stati Uniti il ​​27 gennaio 1960.

Oggi ha 62 anni. Ballerina e personaggio televisivo che ha debuttato nella serie televisiva italiana Luna Park come prima ballerina nel 1979. Ha poi recitato in Fantastico come cantante e ballerina.

Heather Parisi è nata nel segno zodiacale Acquario (The Water-Bearer) , e il 1960 è anche l’anno del Topo (鼠) nello zodiaco cinese. Ha iniziato a prendere lezioni di danza quando aveva solo due anni. Aveva ricevuto borse di studio dal San Francisco Ballet e dall’American Ballet Theatre prima dei dodici anni. Nel 2009 ha scritto e diretto il dramma italiano Blind Maze, che è stato il suo primo film. I suoi antenati e le sue madri erano entrambi nati in Italia. Il suo primo marito, Giorgio Manenti, è stato il suo primo marito dal 1993 al 1999. Ha dato alla luce il suo primo figlio, Rebecca Jewel, mentre erano sposati. Nel 2013 sposa per la seconda volta Umberto Maria Anzolin. Elizabeth Jaden, Dylan Maria e Jacqueline Luna sono i suoi altri tre figli.

Ha debuttato come attrice nel film Grandi Magazzini con l' attore cinematografico Nino Manfredi nel 1986.