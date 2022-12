Vi ricordiamo chi è Michele Placido? Età, figli, moglie, biografia, carriera e film

Michele Placido, attore e regista 76enne che torna al cinema il 3 novembre con il film L’ombra di Caravaggio, è una figura poliedrica che ha sempre lavorato ad alti livelli. Si è messo in luce negli anni ’80, quando ha recitato nella serie televisiva La piovra. Corrado Cattani, il personaggio più in vista del mondo, è apparso in televisione ne La piovra, una serie popolare che è stata esportata in oltre 80 Paesi con picchi di ascolto di 15 milioni di telespettatori.

Il 19 maggio 1946 è nato ad Ascoli Satriano Michele Placido. Dallo scorso anno, il 76enne regista e attore Placido ha vinto quattro David di Donatello per la recitazione e l’Orso d’argento come miglior attore al Festival di Berlino. Dallo scorso anno è presidente del Teatro Comunale di Ferrara. Ha esordito alla regia con Pummarò, a cui sono seguiti Romanzi criminali (2005), Vallanzasca – Gli angeli del male (2010), Un viaggio chiamato amore (2002).

La vita privata dell’attore

Nel 1976, Michele Placido ha sposato Simonetta Stefanelli, che all’epoca lavorava sul set di Peccati in famiglia. I due divorziarono formalmente nel 1989, tre anni dopo il matrimonio. Violante (anche lei attrice), Michelangelo e Brenno sono nati dalla prima moglie di Placido dopo la relazione extraconiugale di quest’ultimo con Virginie Alexandre nel 2001. Nel 1988 Placido ha avuto una relazione extraconiugale con Virginie Alexandre, musicista e cantante di 37 anni più giovane di lui. Nel 2012 Placido ha sposato Federica Vincenti, artista e musicista di 36 anni più giovane di lui. Dal 2006 vive con lui Gabriele, il quinto figlio di Placido.