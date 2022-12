Vi ricordiamo chi è Monica Angela moglie di Alberto Angela?

Chi è Monica Angela

Monica Angela, moglie di Alberto Angela, è lontana dai riflettori del cinema e della pubblicità. Parma le ha dato tre figli (1998′, 1999′ e 2004): Riccardo (nel 1998), Edoardo (nel 1999) e Alessandro (nel 2004). Nonostante la semplicità del suo stile di vita, è riuscita a conquistare il cuore dell’emittente televisiva e la loro relazione è rimasta solida. A Parma si recano regolarmente a far visita ai parenti di lei.

Vita privata

Il lavoro di Monica è poco conosciuto, poiché entrambi sono molto riservati. Quello che è certo, però, è che i due hanno molte cose in comune, tra cui la passione per il nuoto. Dopo il rapimento in Nigeria di Alberto Angela, durante il quale lui e il suo equipaggio sono stati picchiati, la conduttrice ha dichiarato di essere stata il suo sostegno. Tra i rituali che compiono insieme c’è la preparazione del tiramisù prima di iniziare la giornata. Quando Alberto Angela e sua moglie si sono conosciuti, lei era una studentessa universitaria e lui era all’inizio della sua carriera.

Il matrimonio con Alberto Angela

Nel 1993, il paleontologo e la sua dolce metà si sono incontrati per la prima volta e da allora sono rimasti insieme. Da allora, i due non si sono più lasciati e si sono dedicati molto tempo l’uno all’altra. I due condividono l’amore per lo sport, l’arte e il cinema, oltre al desiderio di avere successo in questi ambiti. Come riferimento per gli anni futuri, la presenza di lei è un punto di riferimento per la carriera e i progetti televisivi di Alberto.