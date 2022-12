Vi ricordiamo chi sono i cinque figli di Michele Placido

Michele Placido da ieri è nuovamente nei grandi schermi d’Italia con il film L’ombra di Caravaggio – ne parlerà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno – un’importante co-produzione internazionale per la regia dello stesso attore pugliese (è originario di Ascoli Satriano), una figura estremamente poliedrica (è anche sceneggiatore) sempre ad alti livelli. E’ salito alla ribalta internazionale negli anni Ottanta grazie al ruolo che lo ha reso famoso, il commissario Corrado Cattani, interpretato nella celebre serie televisiva La piovra (dove ha recitato per le prime quattro stagioni) ancora oggi per molti la serie televisiva italiana più famosa nel mondo (esportata in oltre 80 paesi con picchi d’ascolto di 15 milioni di telespettatori).

All’inizio di quest’anno, l’attore è stato contattato da Monica Vitti per un provino per Il Barone Rampante, una commedia teatrale italiana di Italo Calvino, diretta da Armando Pugliese. Ha ricordato il momento in cui Monica Vitti lo fece approdare sul grande schermo: “Stavo lavorando in un tendone a Roma, Il Barone Rampante di Italo Calvino, diretto da Armando Pugliese. Monica mi ha chiesto se mi andava di fare un film con lei (‘Teresa la ladra’, ndr) dopodomani. C’era anche Dacia Maraini. Mi ha chiesto: “Michelì, ti piacerebbe fare un film con me (“Teresa la ladra”, ndr)? Sono sicura che diventerai un grande attore cinematografico. A Cinecittà farai il provino dopodomani. Quando arriverai lì, ti verrà chiesto di fare una scena!”.

“Ho avuto troppi Oscar, ma chi avrebbe immaginato tutte queste cose?”. L’attore premio Oscar Placido D’Agostino ha parlato dei suoi figli, della sua carriera e della sua vita in una conferenza stampa a Roma lunedì scorso. Ha cinque figli ed è stato sposato due volte. La prima moglie è stata Simonetta Stefanelli, conosciuta sul set di Peccati in famiglia nel 1975. Si sono sposati nel 1989 e sono stati insieme fino al divorzio nel 1994. Anche il figlio Violante è stato attore, interpretando Apollonia ne Il Padrino di Michael Corleone. Violante (nata nel 1976), Michelangelo (nato nel 1989), Brenno (nato nel 1991), Inigo (nato nel 2002) e Inigo (nato nel 2002), l’altro figlio di Placido nato da una relazione extraconiugale, sono tutti nati tra il 1976 e il 2002. Dopo una lunga relazione con Simonetta (nota per aver interpretato Apollonia ne Il Padrino), Placido ha avuto tre figli da lei nel 1976, 1989 e 1992. Ha avuto anche una relazione extraconiugale con Virginie Alexandre, un altro figlio, nel 1988.