“Vivo così da un anno”. Il dramma di Roberta Beta: che fine ha fatto l’ex Grande Fratello

Nel corso degli anni molti si sono chiesti quale fosse il futuro di Roberta Beta del Grande Fratello. La ragazza ha partecipato alla prima stagione del programma. Il famigerato reality La Casa in Italia, spiato da tutti nel 2000, è ormai lontano nel tempo. In seguito, ha avuto esperienze nel mondo dello spettacolo e non solo, visto che ha cercato di avere successo anche in un altro settore.

Finalmente c’è una risposta alla domanda su cosa sia successo a Roberta Beta del Grande Fratello, ed è un peccato che non sia stata più gentile, visto che è arrivata direttamente dalla donna stessa. L’anno scorso, la donna aveva denunciato che la sua casa era stata svaligiata al punto da portare via tutto ciò che aveva di valore. Qualcuno è entrato in casa di Roberta Beta e ha rubato tutto quello che poteva prima di mettere a soqquadro la casa. Ora, una donna dall’aria estremamente turbata ha fornito la sua versione dei fatti.

Roberta Beta del Grande Fratello ha rivelato ulteriori informazioni sulla sua vita. Roberta Beta è ancora viva? Ha appena risposto a questa domanda in un video di 18 minuti e si è aperta ai suoi fan. Ha esordito dicendo: “Vogliamo parlare di quali argomenti vogliamo trattare domani? Scrivetemi qui sotto se volete scoprire quanto abbiamo in comune”. Poi ha rivelato tutti i suoi problemi personali.

D’altra parte, Roberta Beta ha dichiarato sui social media: “Oggi lo metto in conto perché non lavoro da un anno. Cioè, faccio tante cose, ma non sono stata pagata. Oggi la mia giornata è vuota perché non lavoro da un anno. L’autostima del lavoro sta diminuendo. È un fatto triste, ma dobbiamo affrontarlo. È uno dei momenti più difficili della sua vita”.

Il sito Today ha ricordato che Roberta Beta è stata protagonista, dopo la fine del GF, in veste di conduttrice di alcune trasmissioni sia in radio che in televisione. Alcuni anni fa, nel 2016, è stata anche momentaneamente in politica presentando una candidatura a sostegno del candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini. Purtroppo, però, non era avvenuta l’elezione. E ora vive questo incubo da dodici mesi.