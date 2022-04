Vladimir Luxuria: la storia con l’attivista curdo Amin, il flirt con Gennaro Siciliano

Vladimir Luxuria da conosciamo tutti per essere una nota ex politica ed anche un noto personaggio televisivo italiano. Qualche anno fa Luxuria è stato legato ad un giovane attivista curdo e la loro storia d’amore sembra essere stata piuttosto seria ed importante. Ma cosa sappiamo in realtà della vita privata di Luxuria ed anche di questa storia?

Vladimir Luxuria la storia con Amin

Ebbene sembra proprio che è Vladimir Luxuria e Amin il giovane attivista curdo abbiano vissuto una importante storia d’amore. Si sono conosciuti in una sera di inizio estate proprio davanti ad una birra.Lui non sapeva nemmeno di avere a che fare con una persona sostanzialmente famosa. Di questo ne ha parlato la stessa Vladimir Luxuria nel corso di una intervista che ha rilasciato un po’ di tempo fa.“L’ha scoperto dopo ripetute richieste di selfie che mi facevano per strada. Lui non guarda la tv e non parla italiano, abbiamo comunicato e comunichiamo in inglese… Ma non si è fatto alcun problema a presentarmi subito ai suoi cugini, ai suoi amici”. Queste le parole di Luxuria a inizio 2020. In quel periodo Amin pare si fosse trasferito in Germania per motivi lavorativi. Dopo qualche mese, poi ed esattamente nel mese di giugno 2020 l’ex parlamentare avrebbe confermato la fine della loro storia d’amore e lo ha fatto nel salotto di Pierluigi Diaco a Io e te dicendo di essere single.

La storia con Gennaro Siciliano

Ed ancora nell’estate 2020 Luxuria ha ammesso di aver frequentato Gennaro Siciliano un ballerino che ha preso parte alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi quella edizione vinta da Marco Carta. “Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori”, queste ancora le parole di Vladimir che ha anche raccontato come è nata la storia con il ballerino. “Io ero ospite della manifestazione ‘Letto ad una piazza’ e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve”. Luxuria pare abbia definito il giovane un ragazzo piuttosto attento e carino ed anche molto passionale. I due sono stati paparazzati insieme da Novella 2000 e dopo qualche tempo poi di loro non ha più saputo nulla, ma pare che questa storia sia comunque naufragata che.