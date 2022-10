Vuoi sapere chi è Alessandra Cataldo ex fidanzata di Morgan?

Alessandra Cataldo è una donna lontana dai riflettori. Di origine ligure, precisamente di Finale Ligure (provincia di Savona), è una grande fan di Morgan. La loro relazione è iniziata nel 2013 e ha portato alla nascita di Maria Echo nel 2020. In un’intervista, l’artista aveva dichiarato:

Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa

Nel 2019 il cantante Morgan (al secolo Marco Castoldi) si è visto confiscare l’appartamento dopo non aver pagato gli alimenti alle figlie. Il cantante Morgan è stato accusato di stalking dalla sua fidanzata ex Alessandra Cataldo. Il rapporto di Morgan con le donne continua ad essere turbolento. Prima il matrimonio con Asia Argento e la battaglia legale per il mantenimento della figlia Anna Lou, poi la travagliata relazione con la collega attrice Jessica Mazzoli finita anch’essa in tribunale per il mancato pagamento degli alimenti alla seconda figlia Lara, e ora la storia sembra ripetersi di nuovo: Il cantante legato ad Alessandra Cataldo dal 2012 e da cui ha avuto la terza figlia Maria Eco, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking e diffamazione.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la compagna del cantante che ha deciso di interrompere la relazione con lui e, non accettando la sua decisione, il 48enne ha assunto un comportamento molesto nei suoi confronti con continue telefonate e messaggi. Inoltre, secondo il tribunale, l’avrebbe anche ricattata con la minaccia diffamarla in un suo video privato e di diffamarla con insinuazioni volgari.

Morgan si è difeso dicendo alla polizia di non aver mai minacciato o derubato l’ex fidanzata, ma di aver solo cercato di chiarire la situazione provando a contattarla e inviandole lettere d’amore.

“A me la violenza non si può associare, sono l’essere più dialogante che esista, mi vuole trascinare in Tribunale perché ho scritto delle poesie?”.

Il cantante ha anche sottolineato che la sua relazione ex fidanzata ha interrotto la loro relazione all’improvviso e senza dargli alcuna motivazione.