Vuoi sapere chi è Cristiano Di Luzio Fidanzato di Rita Rusic? Età, biografia, lavoro, figli e Pechino Express

Cristiano Di Luzio è un imprenditore e modello di Anzio, in provincia di Roma. La sua relazione con l’attrice Rita Rusic è stata resa pubblica nel 2021, quando sono diventati concorrenti insieme a Pechino Express 2022, reality show televisivo condotto da Costantino Della Gherardesca.

Chi è Cristiano Di Luzio?

N ome: Cristiano Di Luzio

Cristiano Di Luzio Età: 31 anni

31 anni Data di nascita: 1990

1990 Luogo di nascita: Anzio (Roma)

Anzio (Roma) Segno Zodiacale: Sconosciuto

Sconosciuto Professione : Imprenditore e modello

: Imprenditore e modello Altezza: 190 cm

190 cm Peso: circa 100 Kg

circa 100 Kg Fidanzata: Rita Rusic

Rita Rusic Tatuaggi: almeno uno sul braccio sinistro

almeno uno sul braccio sinistro Profilo Instagram Ufficiale: non disponibile

Biografia

Cristiano Di Luzio è nato nel 1990 ad Anzio, in provincia di Roma. Da sempre riservato sulla sua sfera privata, ha evitato di parlare della sua vita, ma non ci sono molte informazioni sulla sua biografia. Ha debuttato nel mondo della moda quando era ancora giovane e ha continuato a gestire questa attività per molti anni, diventando anche un imprenditore nel mondo dello sport. Nel 2021, Cristiano ha iniziato una relazione con l’attrice e produttrice Rita Rusic, con la quale ha partecipato a Pechino Express 2022. Cristiano Di Luzio e Rita Rusic sono la coppia de “I fidanzati”. Cristiano Di Luzio ha iniziato la sua carriera in giovane età, debuttando nel mondo della moda. Diventa modello e indossatore e grazie a questo lavoro ha l’opportunità di viaggiare molto. Mentre lavora come modello, Cristiano decide di intraprendere una carriera imprenditoriale; infatti, è attualmente un imprenditore nel settore dello sport.Instagram

Fidanzata Rita Rusic

Nel 2020, Rita Rusic ha iniziato una relazione con Cristiano Di Luzio. La coppia annuncia il fidanzamento nel 2021 e successivo va a vivere insieme a Roma. Dopo aver reso nota la loro relazione, i due hanno partecipato come squadra (“I fidanzati”) a Pechino Express 2022. In un’intervista a Style Magazine, la Rusic ha dichiarato che non ha partecipato a Pechino Express 2022 senza il sostegno di Di Luzio, data la sua età ei suoi limiti fisici.