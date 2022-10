Vuoi sapere chi è Enrico Montesano? Età, biografia, carriera, mogli, figli e Ballando con le Stelle

Enrico Montesano è un performer italiano poliedrico che ha avuto successo in tutte le sue imprese artistiche. Ora è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022, condotto da Milly Carlucci.

Chi è Enrico Montesano?

Nome : Enrico Montesano

: Enrico Montesano Età : 55 anni

: 55 anni Data di nascita :7 giugno 1945

:7 giugno 1945 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno Zodiacale : Gemelli

: Gemelli Professione : attore

: attore Peso : 72 Kg

: 72 Kg Altezza : 173 cm

: 173 cm Tatuaggi : nessuno

: nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @ enricomontesano.official

Biografia

Enrico Monteano è nato a Roma 7 giugno 1945. Si ben presto per i suoi numerosi talenti, che gli superano di conquistare traguardi diversi e ambiziosi. Infatti, il suo impegno in ogni settore dello spettacolo una carriera di tutto il settore che spazia dal teatro al cinema, sottolinea senza il piccolo schermo anche come presentatore, cantante, regista, scrittore e persino politico. È stato al centro di polemiche durante la pandemia di Covid-19 per le sue posizioni No Mask e No Vax; tuttavia, oggi è noto soprattutto per essere uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Lavoro e carriera

Enrico Montesano ha alle spalle una lunga carriera con oltre 50 anni di esperienza sul campo, che gli ha permesso di muoversi tra vari settori grazie alla sua naturale abilità. Proviene da una famiglia di artisti: il trisnonno e la nonna erano tutti impegnati in teatro. Il suo debutto è avvenuto con Caterina Caselli nel 1966, ma da allora ha recitato anche in diversi film e opere teatrali. Tuttavia, non è solo un interprete, ma anche regista, scrittore, cantante e politico (per qualche anno). Negli ultimi anni è stato molto attivo sui social media parlando della pandemia di Coronavirus e degli ultimi avvenimenti riguardanti la guerra e la politica italiana. Presto lo vedremo su Rai 1 come concorrente di Ballando con le Stelle.

Mogli e figli

Enrico Montesano ha avuto sei figli da tre donne diverse. Attualmente vive felicemente con la seconda moglie, Teresa Trisorio, che è la madre dei suoi figli più piccoli, Michele Enrico (1996) e Marco Valerio (1997). Dalla relazione con la stilista Martina Spadaro è nato il 12 giugno 1986 il primogenito Mattia (produttore cinematografico e direttore della fotografia). Mentre dalla prima moglie, Tamara Moltrasio, ha avuto tre figli: Lavinia, Tommaso e Oliver.