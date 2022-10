Vuoi sapere chi è Giovanni figlio del cantante Biagio Antonacci? Età, rapper, carriera, madre e Gianni Morandi

Biagio Antonacci ha un figlio, Giovanni, nato dalla relazione con Marianna Morandi. Giovanni è il nipote del famoso cantante Gianni Morandi e ha seguito le orme del padre intraprendendo la carriera di musicista e rapper.

Biagio Antonucci: chi è il figlio Giovanni

Biagio Antonacci è attualmente sposato con Paola Cardinale, con la quale ha un figlio di nome Carlo. In precedenza è stato legato a Marianna Morandi, con la quale ha avuto i figli Paolo e Giovanni; entrambi sono nipoti di Gianni Morandi. Giovanni Antonacci è straordinariamente simile al padre e molti hanno lodato la sua straordinaria bellezza ei suoi grandi occhi azzurri sui social media. Come il padre e il nonno, anche Giovanni Antonacci ha deciso di intraprendere la carriera musicale. Attualmente sta cercando di entrare nel mondo della musica rap.

Giovanni Antonacci: la carriera

Giovanni Antonacci, figlio del cantante italiano Biagio Antonacci, è un musicista a tutti gli effetti. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica in giovanissima età (la sua prima fatica musicale si intitola Se scegli me) e ha studiato chitarra e pianoforte. Ha interpretato alcuni piccoli ruoli per alcune produzioni televisive e cinematografiche, ma sui social media è molto riservato e non si sa se sia fidanzato. Biagio ha un bellissimo legame con il figlio e infatti in passato gli ha spesso dedicato alcuni messaggi d’affetto attraverso i social media.