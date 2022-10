Vuoi sapere chi è Paola Barale? Età, biografia, carriera, figli e compagno

Paola Barale, 55 anni, showgirl, attrice e conduttrice televisiva, è un volto noto della televisione fin dagli anni Ottanta, prima come storica assistente di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna e poi come conduttrice televisiva e attrice di televisione, cinema e teatro. Attualmente Paola Barale partecipa a Ballando con le stelle 2022.

Chi è Paola Barale?

Nome : Paola Barale

: Paola Barale Età: 55 anni

55 anni Dat a di nascita: 28 aprile 1967

28 aprile 1967 Luogo di nascita : Fossano (Cuneo)

: Fossano (Cuneo) Segno Zodiacale: Toro

Toro Professione : Showgirl, attrice e conduttrice televisiva

: Showgirl, attrice e conduttrice televisiva Peso: 55 Kg

55 Kg Altezza: 172 cm

172 cm Tatuaggi: molti, tra cui due sulle clavicole e dei tribali su entrambi gli avambracci

molti, tra cui due sulle clavicole e dei tribali su entrambi gli avambracci Profilo Instagram Ufficiale: @paolabaraleofficial

Biografia

Paola Barale è nata il 28 aprile 1967 a Fossano, in provincia di Cuneo. Per la sua somiglianza con la cantante Madonna (1986), Paola Barale è stata invitata per la prima volta in televisione a Domenica in (1986). In seguito diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna, La ruota mundial e La ruota d’oro. Dopo essere stata valletta di Mike Bongiorno, Paola Barale ha iniziato a lavorare come conduttrice in La sai l’ultima, Stelle a quattro zampe e Un disco per l’estate, per citarne alcuni. Dal 1996 al 2001 è stata una presenza fissa a Buona Domenica (Maurizio Costanzo), ottenendo il Telegatto 1999 nel 1999. È stata anche ospite fissa di Domenica in (Lorella Cuccarini) nel 2011, conduttrice di Mistero e inviata de La Talpa (Paola Perego, 2008). Nonostante la sua lunga carriera, Paola Barale sarà tra i concorrenti.

Gli amori di Paola Barale

Dal 1992 al 1995 Paola Barale è stata fidanzata con Marco Bellavia (conduttore originario di Bim bum bam). Dopo la separazione da Bellavia, la Barale ha incontrato Gianni Sperti, che ha sposato nel 1998. Tra i primi anni 2000 e il 2015, la Barale ha avuto una relazione con il modello e attore israeliano Raz Degan. La Barale e Degan hanno avuto una relazione sentimentale che è durata negli anni, fino a quando la Barale ha annunciato ufficialmente la loro separazione nel 2015.

Fidanzato

Paola Barale si dice attualmente single, anche se è stata legata sentimentalmente a diversi personaggi famosi, tra cui l’osteopata Alessandro Carollo. Nel 2015 ha partecipato a Pechino Express, reality show condotto da Costantino Della Gherardesca, anche se nega una relazione con Alessandro Carollo. Milly Carlucci e Roly Maden condurranno Ballando con le Stelle 2022. Vuole gareggiare per divertirsi, ma sarebbe felicissima di arrivare prima nel programma. Roly Maden è molto amato dai suoi fan e ha una moglie di nome Elena.