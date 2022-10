Vuoi sapere chi è Veera Kinnunen? Età, carriera, figlio, fidanzato e Ballando con le Stelle

Veera Kinnunen, ballerina e insegnante svedese, è la protagonista di Ballando Con Le Stelle. Ha iniziato una relazione con il collega Dani Osvaldo mentre erano in coppia nello show, mettendo fine alla sua relazione di 11 anni con la star di Ballando Stefano Oradei. Torna a Ballando con le Stelle nel 2022 dopo una pausa di un anno.

Chi è Veera Kinnunen?

Nome : Veera Kinnunen

: Veera Kinnunen Età: 36 anni

36 anni Data di nascita: 6 Marzo 1986

6 Marzo 1986 Luogo di nascita: Gavle in Svezia

Gavle in Svezia Segno Zodiacale : Pesci

: Pesci Professione: Ballerina

Ballerina Peso: 50 kg

50 kg Altezza: 165 cm

165 cm Tatuaggi: nessun tatuaggio

nessun tatuaggio Profilo Instagram ufficiale: @veerakinnunen

Biografia di Veera Kinnunen

Vera Kinnunen è nata in Svezia da genitori finlandesi e ha coltivato fin da piccola una forte passione per la danza. Da bambina ha partecipato a numerose gare di danza, ottenendo molte vittorie e piazzandosi al primo posto in molte categorie. In particolare, Vera si è specializzata nelle danze latino-americane e nella danza contemporanea. Terminati gli studi di danza, a soli 19 anni si è trasferito in Australia: qui è entrato a far parte di “Burn The Floor”, un famoso spettacolo di livello internazionale di danze standard e latino-americane con cui è rimasto in tournée per due anni girando tutti i contenitori del mondo. Grazie anche a queste esperienze internazionali Vera Kinnunen parla perfettamente 4 lingue (finlandese, svedese, italiano e inglese) e inizia a coltivare anche un’altra sua passione:

Veera infatti molto spesso indossa anche a Ballando Con Le Stelle degli abiti che sono stati ideati da lei stessa.

Carriera

La ballerina svedese Vera Kinnunen ha vinto molti premi in gare di danza latino-americana, tra cui quelli con il suo partner da 11 anni, Stefano Oradei. I due girato il mondo insieme, portando il loro affiatamento e la loro abilità in gare hanno e programmi televisivi come Let’s Dance, un format svedese molto simile a Ballando con le stelle. Di conseguenza, la Kinnunen è la ballerina svedese più titolata in assoluto, con i suoi 10 titoli nazionali in diverse fasce d’età nel massimo campionato svedese.

Ballando con le stelle

Vera Kinnunen, insegnante di Ballando con le Stelle dal 2013, ha ballato e fatto con molti concorrenti. Ha ballato con Amaurys Pérez (con cui si è classificata seconda), Silvio Simac, Luca Sguazzini (con cui ha conquistato un terzo posto), Oney Tapia con cui ha vinto il programma, Akash e Dani Osvaldo proprio con cui si è classificato quarta. Nell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci, Vera è l’insegnante dell’attore Paolo Conticini. Dopo le prime settimane di prove, i due si sono sottoposti a un doppio tampone per scongiurare una possibile infezione da Covid. Fortunatamente, l’esito è stato negativo e Vera e Paolo potranno partecipare allo show in prima serata da sabato 19 settembre su Rai 1.

Nell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle Veera non è presente poiché è incinta del quinto mese. Torna nell’edizione 2022 del programma come Maestra di ballo in coppia con Giampiero Mughini.

Compagno e Figlio

Il judoka Salvatore Mingoia e Veera Kinnunen sono fidanzati dall’inizio del 2021. La coppia ha avuto un figlio alla fine del 2021, di nome Valter. Veera Kinnunen ha raccontato di aver avuto un grande spavento per il figlio Valter, colpito da una febbre così alta da essere ricoverato al Bambin Gesù di Roma. Questa malattia del figlio ha portato Veera ad avvicinarsi a Dio, al quale si rivolgeva per conforto in quei giorni, anche trovare se non era mai stata credente.