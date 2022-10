Vuoi sapere chi sono i figli di Bruno Arena? Sono 2, si chiamano Gianluca e Lorenzo

La morte di Bruno Arena ha lasciato tutti senza parole. Il comico e cabarettista ha lottato contro una lunga malattia prima di morire all’età di 65 anni. Insieme a Max Cavallari forma l’indimenticabile duo “I Fichi d’India”. Arena ha lasciato due figli di 12 e 16 anni. Conosciamo meglio la famiglia di Arena.

Bruno Arena è famoso per la sua attività di comico e cabarettista. perché abbia sempre cercato di tenere separata la sua vita privata da quella lavorativa, sappiamo che il grande amore dell’intrattenitore è stata Rosy Marrone, con la quale ha avuto due figli, Gianluca e Lorenzo. Per quanto riguarda Gianluca, primogenito di Bruno Arena e della moglie, sappiamo che il giovane ha deciso di seguire le orme artistiche del padre.

Dopo aver conseguito il diploma in grafica pubblicitaria, Gianluca ha scelto di fare della sua più grande passione, la recitazione e la comicità, un vero e proprio lavoro. Riguardo Lorenzo, invece, non sono trapelate informazioni.

Gianluca Arena ha espresso i suoi sentimenti per la scomparsa del padre e collega del Bologna Bruno Arena. Queste le parole di Gianluca: “Non ero pronto, ma non lo sarei mai stato comunque”.

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il figlio di Bruno Arena ha descritto il tipo di padre che era Bruno:

Era molto più persona che personaggio, non serve essere stato un suo amico stretto per saperlo perché era così ovunque […] Lui era questo e come padre era un padre, avevamo il classico rapporto padre e figlio, di quando tu sei giovane e pensi di avere in mano il mondo, lui ti mette in guardia e tu non lo ascolti. Il mio unico rimpianto grande è quello di non essermi mai potuto confrontare con lui da adulto, perché avevo solo 21 anni quando è successo.