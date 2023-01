Oroscopo Paolo Fox domani 3 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio Sagittario

Inizi una settimana piena di illusioni e su un discreto presupposto, un sentimento ottimista che senza dubbio contribuirà a far andare abbastanza bene la giornata per te, sia che tu debba lavorare, fare affari o semplicemente occuparti di altre faccende più intime. Ti ritroverai di ottimo umore e il destino ti porterà cose piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio Capricorno

C’è tristezza o malinconia nel tuo cuore, anche se fai uno sforzo affinché chi ti circonda non se ne accorga. Oggi le questioni del cuore non funzioneranno bene per te o, se del caso, ti verranno in mente ricordi dolorosi che influenzeranno il tuo stato d’animo. All’esterno andrà tutto bene, ma all’interno potrebbero regnare delle ombre.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio Acquario

Inizierete questa prima settimana dell’anno con forza ed entusiasmo, anche se a volte questo vi porterà ad essere meno diplomatici del solito, soprattutto nella prima metà della giornata. Tuttavia, alla fine i vostri sforzi daranno il risultato che cercate e che vi aiuterà a concludere la giornata in modo molto più gioviale e rilassato.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio Pesci

A volte ti succedono cose che assomigliano ad autentici miracoli e quando sembra che le avversità stiano per affondarti, improvvisamente qualcosa o qualcuno ti porta fuori da quella situazione e tutto ti dà un radicale cambiamento positivo. Una situazione di questo tipo ti accadrà oggi, sia sul lavoro che nel campo personale.