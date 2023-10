16enne salva da bidello eroe mentre tenta il suicidio dalla scuola

Un Atto di Eroismo Impedisce una Tragedia

Una studentessa 16enne ad Asti ha tentato di gettarsi dal secondo piano della scuola, ma un atto di eroismo ha impedito una possibile tragedia. Uno dei collaboratori scolastici è intervenuto prontamente, afferrando la giovane e attenuando la sua caduta. La studentessa è ora ricoverata in ospedale ad Asti, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Motivi Sconosciuti

Al momento, i motivi dietro il gesto volontario della giovane rimangono sconosciuti. Le autorità locali, inclusi i carabinieri di Asti, stanno conducendo un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Anche il coraggioso bidello è stato portato in ospedale per accertamenti.

Un gesto di disperazione sventato grazie all’azione tempestiva di un bidello che si trovava nel posto giusto al momento giusto.