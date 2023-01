22 anni lei, 42 in più lui: su TikTok la storia d’amore di Simona Giordano

Simona Giordano, 22enne campana con 24mila follower su TikTok, ha dimostrato che l’amore non ha età. Ha vinto numerosi concorsi di bellezza e ora sta facendo notizia per il suo imminente matrimonio con un uomo di 42 anni più grande di lei. Questa è una bellissima testimonianza del potere dell’amore, che può colmare qualsiasi divario.

Esplorando la pagina TikTok della Giordano si scopre una pletora di video che evidenziano l’amore reciproco tra lei e il suo fidanzato. Le clip mostrano sempre la stessa cosa: un sorriso davanti alla telecamera seguito da baci appassionati. Mentre alcuni commenti sono pieni di sostegno per la coppia, definendoli “troppo carini”, altri prendono una strada più sarcastica, commentando cose come “No ma è amore… si vede!” e “Che bello vedere l’affetto che hai per i tuoi nonni….”.

Simona Giordano si rifiuta di farsi intimidire dai suoi detrattori e si è sfogata sul suo profilo per esprimere la sua frustrazione nei confronti degli utenti che non hanno niente di meglio da fare che commentare i suoi video. La Giordano ritiene che la fonte delle loro ire non sia il divario d’età tra lei e il suo compagno, ma piuttosto il fatto che possano godere di uno stile di vita lussuoso, tra cui viaggi in Sardegna, giornate alle terme e gite a Parigi. In risposta, spesso accompagna i suoi post su TikTok con frasi di sfida come “Io e te contro il mondo, amore mio”, “Io ho scelto lui e lui ha scelto me, potete parlare quanto volete, io lo amo e lui mi ama, e la vostra invidia sarà sempre la nostra forza”.

Simona Giordano ha condiviso il momento magico in cui il suo amato le ha regalato un anello durante una cena elegante. Ha espresso la sua eccitazione per l’anno che sta per iniziare e il suo infinito amore per il suo compagno. Ha anche condiviso l’attesa per il giorno delle nozze, dichiarando la sua impazienza di vedere il suo amore all’altare. Infine, ha condiviso un video dedicato al suo defunto nonno, augurandosi di potergli presentare colui che la rende così felice. Ha concluso il post con una bellissima immagine del cielo e le parole: “Lo so bambina, te l’ho mandato io”. Con una passione traboccante, Simona Giordano ha accolto il nuovo anno con amore e gioia.