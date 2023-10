41 anni e una vita spezzata: Tommaso lascia moglie e figlia dopo un tragico incidente stradale

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la tranquilla cittadina di Nettuno, portando via la vita di un uomo di 41 anni, Tommaso Cicoli. Questo drammatico evento è stato causato da una collisione tra una moto e un’automobile nelle vicinanze di Nettuno.

Un Uomo Ben Conosciuto e Rispettato

Tommaso Cicoli era una figura molto rispettata nella comunità locale. Lavorava come geometra presso il Comune di Castel Gandolfo ed era residente ad Aprilia. In passato, aveva anche intrapreso la strada della politica, candidandosi con Fratelli d’Italia alle ultime elezioni amministrative. La notizia della sua tragica morte ha lasciato attoniti amici, colleghi e conoscenti.

La Dinamica dell’Incidente Ancora Sconosciuta

L’incidente è avvenuto in una frazione di secondo, con conseguenze devastanti. Tommaso Cicoli è stato soccorso immediatamente e trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo, ma purtroppo le sue condizioni erano disperate. Nel corso della serata, si è verificato il tragico epilogo.

Al momento, le forze dell’ordine stanno cercando di stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Si sa che altre due persone sono state coinvolte nell’incidente, una donna e una figlia minorenne. Entrambe sono state trasportate in ospedali della zona, ma fortunatamente le loro vite non sono in pericolo.

Un Padre e Compano Affettuoso

Tommaso Cicoli lascia la compagna e una figlia ancora molto giovane. La sua prematura scomparsa ha scosso profondamente la sua famiglia e la comunità in cui era ben inserito. Amici, colleghi e conoscenti hanno espresso il loro dolore per questa tragica perdita.

Le autorità locali hanno sequestrato sia i veicoli coinvolti nell’incidente che la ringhiera che ha causato gravi ferite all’uomo. Nel frattempo, si spera che indagini più approfondite possano gettare luce sulla dinamica dell’incidente.

Questo tragico incidente serve da triste promemoria dell’importanza della sicurezza stradale. Gli incidenti mortali continuano a verificarsi sulle strade italiane, e è essenziale rispettare le regole della strada per evitare tragedie come questa.