Accende una sigaretta sulla fiamma del Milite Ignoto: fermato, ha una lunga lista di precedenti penali

Un uomo di 47 anni, di origini marocchine, è stato arrestato a Parigi dopo aver compiuto un gesto considerato altamente offensivo nei confronti della memoria dei soldati caduti. L’individuo, identificato come Hamdi Hakim, è noto per avere un ampio passato criminale, con 21 precedenti per reati che spaziano dal furto alla violenza, fino alla rapina aggravata e agli insulti pubblici di carattere razziale.





Il Ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau, ha confermato l’arresto dell’uomo, specificando che verrà revocato il permesso di soggiorno al marocchino. L’episodio è diventato virale dopo la diffusione di un video in cui si vede Hakim accendere una sigaretta utilizzando la fiamma del Milite Ignoto, situato sotto l’Arco di Trionfo, un monumento simbolico eretto in onore dei soldati che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale.

Le immagini hanno suscitato indignazione tra i cittadini e i turisti presenti, che hanno assistito increduli al gesto irrispettoso. Nonostante la presenza di transenne e il significato storico del monumento, l’uomo ha agito con noncuranza, accendendo la sigaretta e poi allontanandosi come se nulla fosse accaduto. Questo comportamento ha scatenato una reazione immediata da parte delle forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente.

In un post sui social media, Retailleau ha descritto l’atto come “indegno e miserabile”, sottolineando che “offende la memoria di coloro che sono morti per la Francia”. L’arresto è avvenuto rapidamente dopo la diffusione del video, e Hakim è stato posto in stato di fermo, ammettendo i fatti. Le autorità hanno avviato le procedure per la revoca del suo permesso di soggiorno, evidenziando la gravità della violazione.

Questo incidente non è isolato, poiché Hakim era già noto alle forze dell’ordine per il suo passato criminale. La sua condotta ha sollevato interrogativi sulla gestione dei permessi di soggiorno e sulla sicurezza pubblica. La reazione del governo francese è stata immediata, con l’intento di inviare un messaggio chiaro riguardo al rispetto delle istituzioni e dei monumenti storici.

Il gesto di Hakim ha riacceso il dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla necessità di proteggere i luoghi di commemorazione. I monumenti come la Tomba del Milite Ignoto rappresentano non solo la memoria storica, ma anche il rispetto per coloro che hanno sacrificato le loro vite per il bene della nazione. La profanazione di tali luoghi suscita una forte reazione emotiva nella società, che si aspetta che le autorità prendano misure decisive per prevenire simili episodi in futuro.

Inoltre, l’incidente ha portato alla luce questioni più ampie riguardanti l’integrazione e il comportamento di alcuni individui che vivono in Francia. Le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questo gesto, mentre la comunità nazionale richiede maggiore attenzione e vigilanza nei confronti di atti simili.

Il Ministro Bruno Retailleau ha ribadito l’importanza di mantenere il rispetto per i monumenti e le tradizioni nazionali, affermando che tali atti non saranno tollerati. “La memoria di chi ha combattuto per la nostra libertà deve essere preservata e rispettata”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno del governo a mantenere l’ordine e la dignità in situazioni di questo tipo.