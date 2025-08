Grillina sbrocca in diretta: “Meloni fa schifo”, spettatori indignati per le parole da scaricatrice di porto

Un episodio controverso è avvenuto durante un talk show su Rete4, dove Vittoria Baldino, esponente del Movimento 5 Stelle, ha rivolto un pesante insulto alla premier Giorgia Meloni, dichiarando: “Il presidente del Consiglio mi fa schifo”. Questa affermazione ha suscitato un’ondata di indignazione, non solo tra i sostenitori di Meloni, ma anche tra i telespettatori che hanno assistito al dibattito.





Il programma, intitolato “4di Sera”, ha trattato il caso di Almasri, che ha portato all’archiviazione della premier e all’autorizzazione a procedere per i due ministri Nordio e Piantesosi, oltre al sottosegretario Mantovano. Durante la discussione, Baldino ha superato il limite della decenza, esprimendo il suo disprezzo per la premier in un modo che ha lasciato molti senza parole. La conduttrice, Costanza Calabrese, ha tentato di richiamare la parlamentare all’ordine, ma senza successo.

La situazione è degenerata ulteriormente quando Piero Sansonetti, direttore dell’Unità, ha anch’egli perso il controllo, definendo “cretini” i ministri coinvolti nel caso del torturatore libico. Nonostante i tentativi della conduttrice di riportare la discussione su binari più civili, il tono aggressivo e le offese hanno dominato il dibattito.

L’intervento di Baldino ha colpito duramente l’opinione pubblica, con molti telespettatori che hanno espresso il loro disappunto sui social media. Un utente ha commentato: “Io non voto Meloni, ma dovevate cacciarla dal programma”, evidenziando come anche chi non sostiene la premier si sia sentito offeso dalla mancanza di rispetto mostrata da Baldino.

Fratelli d’Italia ha risposto con fermezza, pubblicando un video dell’incidente sulla propria pagina Facebook e scrivendo: “Ecco a voi i ‘buoni’, i moralizzatori della politica, sempre pronti a dare lezioni. I loro insulti sono lo specchio di una sinistra a corto di argomenti, che scende ogni giorno più in basso senza vergogna”. Il partito ha anche definito gli insulti ricevuti da Meloni come “medaglie al valore”, sottolineando la gravità dell’accaduto e la necessità di un dibattito politico più rispettoso.

L’episodio ha acceso un dibattito più ampio sulla qualità delle interazioni politiche in televisione e sulla necessità di mantenere un certo livello di decoro durante le discussioni. Molti osservatori hanno notato che il linguaggio volgare e le offese personali stanno diventando sempre più comuni nel panorama politico italiano, un fenomeno che rischia di allontanare i cittadini dalla politica stessa.

In questo contesto, la figura della premier Meloni è stata al centro di una tempesta mediatica, con i suoi sostenitori che hanno difeso la sua leadership e il suo approccio alla governance. Baldino, d’altra parte, è stata criticata non solo per il suo linguaggio, ma anche per la sua incapacità di presentare argomentazioni costruttive nel dibattito.

Il comportamento di Baldino è stato visto come un esempio di come la politica possa scivolare in un territorio di insulti e volgarità, piuttosto che concentrarsi su questioni sostanziali e proposte concrete. L’episodio ha messo in evidenza la frattura crescente tra le diverse fazioni politiche in Italia, con il rischio che il livello del dibattito pubblico continui a degradarsi.