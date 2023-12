Gli AC/DC piangono la scomparsa di Colin Burgess, il loro primo batterista, avvenuta a 77 anni. La notizia è stata diffusa attraverso la pagina Facebook ufficiale della band, lasciando i fan in lutto per la perdita di un membro storico.

Un Musicista Rispettato

Colin Burgess si unì agli AC/DC nel 1973, contribuendo al formidabile inizio della band insieme a figure iconiche come Angus e Malcolm Young, Dave Evans e Larry Van Kriedt. La band ha espresso il proprio dolore definendo Burgess “uno stimato musicista” e condividendo ricordi felici. La causa del decesso non è stata rivelata.

Un Anno di Contributo e Accuse Controverse

Il periodo di Colin con gli AC/DC fu relativamente breve, durando solo un anno. Tuttavia, la sua permanenza fu segnata da controversie, con accuse secondo le quali era ubriaco sul palco durante una performance. Nonostante le sue negazioni, la band interruppe i legami con Burgess a causa di queste controversie.





Una Breve Sostituzione e il Contributo Musicale

Nonostante la sua partenza, Colin fu richiamato temporaneamente nel 1975 quando Phil Rudd si infortunò al polso. Anche se comparve nel brano di successo “Can I Sit Next To You Girl”, Phil Rudd tornò alla batteria una volta ripresosi dall’infortunio.

Prima degli AC/DC, Burgess aveva suonato per i popolari The Masters Apprentices dal 1968 al 1972. Nel 1988, lui e gli altri membri del gruppo furono inseriti nella ARIA Hall Of Fame australiana. La sua carriera continuò anche con suo fratello Denny sotto il nome di The Burgess Brothers, successivamente ribattezzati Burgess Burgess nel 2014.

L’Omaggio Affettuoso dei Fan

I fan hanno affrettato a rendere omaggio a Colin, ricordando il suo contributo alla scena musicale australiana. Le espressioni di dolore e le condoglianze hanno affollato i commenti, con messaggi che sottolineano l’eredità musicale che Burgess lascerà dietro di sé.

Il mondo della musica piange la perdita di un talento e di un’icona, mentre gli AC/DC commemorano il loro primo batterista con affetto e nostalgia.