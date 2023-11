Addio a Daniela Romano, l’Amata Ex Ballerina di “Saranno Famosi”

L’industria dello spettacolo è in lutto per la perdita di Daniela Romano, ex allieva del noto programma televisivo “Saranno Famosi”, successivamente rinominato “Amici di Maria De Filippi”. La talentuosa ballerina se n’è andata a soli 40 anni. Al momento, le circostanze della sua scomparsa rimangono avvolte nel mistero, poiché non sono state rese note le cause del suo decesso.

Un’ondata di cordoglio tra gli ex compagni di scuola

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione tra i suoi ex compagni di scuola. Mirna Brancotti, un’altra ex allieva del programma, ha espresso il suo dolore attraverso un messaggio toccante: “Ci stringiamo in un forte abbraccio di dolore… noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi”. Ha poi aggiunto: “La Vita a volte è davvero crudele per noi esseri umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo, Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù”.

Messaggi di addio dal web

Non solo i compagni del talent show, ma anche il web si è unito nel ricordo di Daniela. Paolo Idolo, un altro ex allievo di “Saranno Famosi”, ha condiviso un bel pensiero per l’ex ballerina: “Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore. Ciao, Dany“.