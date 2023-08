Addio a “Hulk”: una tragica perdita in un atto d’amore

Un bacio di buonanotte si trasforma in tragedia

L’atmosfera è tesa a Frascati, dove la comunità è stata scossa dalla morte improvvisa e tragica di uno dei suoi cittadini più amati. Giovanni Criccomoro, meglio noto con l’affettuoso soprannome di “Hulk”, è stato coinvolto in un incidente fatale sul lavoro. Criccomoro, operatore ecologico di 55 anni, è stato tragicamente travolto dal proprio camion della raccolta rifiuti.

Il suo decesso è avvenuto nel corso di un gesto d’amore profondo. Tornando a casa per affrontare un’emergenza familiare, Giovanni ha risposto all’appello del cuore. La sua bambina, autistica, aveva bisogno dell’abbraccio rassicurante del padre per conciliare il sonno. Mentre era in servizio, Criccomoro è tornato a casa per consolare la figlia. Tuttavia, un semplice bacio della buonanotte si è trasformato in tragedia quando l’uomo è stato schiacciato dal suo camion contro il muro della sua abitazione in via Colle dello Stinco.

Soccorso immediato e indagini in corso

I vigili del fuoco e l’ambulanza hanno risposto prontamente all’emergenza, trasportando Criccomoro all’ospedale di Frascati in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, le sue ferite erano troppo gravi, e Giovanni è deceduto poco dopo.

Per quanto riguarda le cause dell’incidente, l’incertezza regna sovrana. Non si sa se Criccomoro abbia dimenticato di inserire il freno a mano o se il mezzo abbia avuto un malfunzionamento. A cercare di fare luce sull’accaduto sono i carabinieri di Frascati, che collaborano con gli ispettori del lavoro della Asl Roma 6. Il camion è stato messo sotto sequestro per ulteriori indagini, mentre il corpo di Criccomoro è stato trasferito alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata per l’autopsia.

Una comunità in lutto e interrogativi sulla sicurezza sul lavoro

Criccomoro, padre di tre figli, era una figura molto rispettata all’interno della Tecneko di Frascati. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale. Molti hanno voluto ricordare il loro “Hulk” sui social network, esprimendo il loro dolore e sgomento per la perdita. Il consiglio comunale di Frascati ha voluto commemorare Criccomoro osservando un minuto di silenzio.

La Cgil, sindacato a cui Giovanni era iscritto, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del mezzo. Secondo il sindacato, l’incidente sarebbe stato causato da un guasto meccanico, non il primo secondo le testimonianze e le denunce dei colleghi. L’esito delle indagini sarà quindi cruciale per chiarire la dinamica dell’incidente e rispondere alle domande persistenti sulla sicurezza sul lavoro.