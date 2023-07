Addio a Jane Birkin, l’indimenticabile icona della musica e del cinema francese

La cantante e attrice britannica scompare a 76 anni, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico

Jane Birkin, la celebre cantante e attrice britannica che ha segnato un’epoca nella musica e nel cinema francese, è morta all’età di 76 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella sua residenza parigina, secondo quanto riferito dai primi report.

Jane Birkin: dalla Londra natale alla conquista della Francia

Nata nel 1946 a Londra, Jane Birkin si trasferì in Francia alla fine degli anni Sessanta, dove raggiunse l’apice della sua carriera artistica. Prima del suo arrivo in terra francese, aveva unito il suo destino a quello del compositore John Barry, con il quale ebbe una figlia, Kate, tragicamente scomparsa nel 2013.

Un sodalizio artistico e sentimentale: Serge Gainsbourg

La vita e la carriera di Jane Birkin furono per sempre segnate dall’incontro con Serge Gainsbourg. Insieme formarono una delle coppie più affascinanti e influenti del panorama culturale e musicale francese. La loro unione portò alla nascita di una figlia, Charlotte, che seguì le orme dei genitori, diventando anch’essa attrice e cantante.

Il duo Birkin-Gainsbourg raggiunse l’apice del successo nel 1969 con il brano “Je t’aime… moi non plus”. Questa canzone d’amore audace e controversa, divenne un simbolo internazionale, nonostante le polemiche per i suoi contenuti esplicitamente sensuali, e proiettò la coppia sotto i riflettori mondiali.

Una carriera versatile nel mondo dell’arte

Nonostante sia universalmente nota come cantante, Jane Birkin ha brillato in molti ambiti artistici. La sua carriera versatile l’ha vista impegnata come attrice, sceneggiatrice e regista. Tra le sue interpretazioni più memorabili ci sono i film di grande successo “La Piscina” con Alain Delon, “Una donna come me” con Brigitte Bardot e “La Fille prodigue” con Michel Piccoli. Birkin ha brillato anche sul palcoscenico teatrale.

La salute di Jane Birkin aveva cominciato a vacillare nel settembre 2021, quando fu costretta a cancellare alcuni concerti a causa di una lieve forma di ictus. Nonostante le difficoltà, continuò a dedicarsi con passione all’arte e alla musica.

L’eredità di Jane Birkin

Con la morte di Jane Birkin si chiude un’era. La sua voce, il suo stile, la sua audacia hanno lasciato un’impronta indelebile sulla musica e sul cinema francese. Jane Birkin rimarrà per sempre una delle icone più amate e rispettate del mondo dell’arte. Il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le sue innumerevoli creazioni.