Addio a Luisita Isa Barzizza, un'icona del cinema italiano - Controcopertina

Cinema italiano in lutto per la perdita di una grande attrice e simbolo del passato

Il cinema italiano si tinge di tristezza mentre si congeda da una delle sue figure più iconiche. Luisita Isa Barzizza, ammirata attrice e affascinante soubrette della rivista dell’immediato secondo dopoguerra, ci ha lasciato. Il suo talento leggiadro e la sua vivace personalità hanno reso indimenticabili le sue performance come “spalla” accanto a Totò e ad altri grandi comici del cinema italiano, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto. La sua scomparsa è avvenuta domenica 28 maggio, all’età di 93 anni, a Palau, nella provincia di Sassari, dove aveva scelto di trasferirsi più di 40 anni fa.

Un addio annunciato: La morte dell’attrice che si è stabilita in Sardegna

La triste notizia della scomparsa di Luisita Isa Barzizza è stata condivisa su Facebook da don Paolo Pala, il parroco di Palau. L’attrice aveva deciso di trascorrere gli ultimi decenni della sua vita in Sardegna, e questa terra era diventata la sua casa. Nata a Sanremo, in provincia di Imperia, il 22 novembre 1929, Luisita Isa Barzizza era la figlia del famoso compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza e di Tatina Salesi. La sua carriera artistica era iniziata sin da giovane, prima con la compagnia teatrale di Ruggero Ruggeri e successivamente con quella dei fratelli De Filippo.

Isa Barzizza, la musa di Totò, ci lascia a 93 anni

L’attrice Luisita Isa Barzizza, nota anche come Isa Barzizza, è deceduta all’età di 93 anni, lasciando un vuoto profondo nel cuore del cinema italiano. Don Paolo Pala, parroco di Palau, ha comunicato questa dolorosa notizia sulla sua pagina Facebook. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla figlia Carlotta, al genero Gigi e ai nipoti Martino e Nicola in questo momento di tristezza.

Il commiato: Funerali e ricordo dell’attrice che ha affascinato il pubblico

I funerali dell’attrice si terranno oggi pomeriggio, alle ore 17, nella chiesa del Redentore. Durante la sua lunga carriera, Isa Barzizza ha avuto l’onore di recitare con i più grandi nomi del teatro e del cinema italiano ed è stata considerata la musa di Totò, da cui ha appreso tutti i segreti del mestiere. In numerose interviste, ha raccontato dell’attore e dei preziosi insegnamenti che ha ricevuto da lui, come il rapporto diretto con il pubblico durante gli spettacoli comici, che includevano gesti mimici e un uso sapiente dello spazio sul palcoscenico.

L’eredità di Isa Barzizza: una carriera brillante e un ritiro prematuro

Isa Barzizza ha recitato accanto a Totò in due spettacoli teatrali: “C’era una volta il mondo” nel 1948 e “Bada che ti mangio” nel 1949. Ha inoltre preso parte a undici film, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di teatro e cinema. La sua carriera artistica è stata però interrotta nel 1960 a causa della tragica morte del marito in un incidente stradale. Dopo il ritiro dalle scene, ha fondato una società di doppiaggio e si è dedicata alla sua amata figlia Carlotta. Come abbiamo accennato, l’attrice aveva scelto di trasferirsi in Sardegna, una terra che amava profondamente, più di 40 anni fa, e là è giunta alla fine della sua vita.

Con la scomparsa di Luisita Isa Barzizza, il cinema italiano perde un pezzo di storia. La sua grazia e il suo talento continueranno a vivere nei ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di ammirarla sul palcoscenico e sullo schermo.