Addio a Mister Pella Pazzo: La Scomparsa del Tiktoker Napoletano

Una Tragedia che Ha Scioccato il Mondo dei Social

Il mondo dei social network è in lutto per la prematura scomparsa di Mister Pella Pazzo, noto soprattutto su TikTok, dove aveva accumulato una seguitissima fanbase di oltre un milione e mezzo di follower. Questo giovane talento, il cui vero nome era Lorenzo Della Femine, ci ha lasciato nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre, stroncato da un improvviso malore a soli 40 anni. La notizia ha scosso profondamente il web e i suoi numerosi ammiratori.

Una Fine Tragica

Lorenzo Della Femine è stato portato via da noi a causa di un arresto cardiocircolatorio presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. Lascia moglie e tre figli, un vuoto profondo nella sua famiglia e nella comunità online che amava e rispettava il suo lavoro. In seguito alla sua scomparsa, sono intervenuti i carabinieri sia in ospedale che a Casalnuovo, dove risiedeva il giovane, ma non si sono segnalati problemi di ordine pubblico.

Preoccupazioni Precedenti

Le condizioni di Mister Pella Pazzo avevano già destato preoccupazione tra i suoi sostenitori qualche giorno prima della sua morte. Era stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore, che lui stesso aveva spiegato in un video sui social. Aveva ammesso che il ricovero era stato necessario a causa dell’assunzione di molti farmaci negli ultimi tempi, in seguito alla scoperta di soffrire di labirintite.

Un Passato di Polemiche

Nel marzo di quest’anno, il noto TikToker era finito al centro di polemiche quando era stato rivelato che viveva abusivamente in una casa popolare a Casalnuovo, nonostante un ordine di sfratto emesso dal sindaco Massimo Pelliccia. La sua situazione aveva attirato l’attenzione di una troupe televisiva, ma ora il suo passato controverso è in secondo piano mentre il mondo piange la sua scomparsa.

Un Cordoglio Diffuso

La morte improvvisa di Lorenzo Della Femine, noto come Mister Pella Pazzo, ha scosso profondamente il mondo social napoletano. Anche Rita De Crescenzo, un’altra personalità di spicco dei social con milioni di follower su TikTok, è apparsa in lacrime in un video in cui chiedeva rispetto per la famiglia del giovane, soprattutto per i suoi figli. L’attore Massimo Cerbone, conosciuto per il suo ruolo in “Gomorra 5”, ha condiviso il suo dolore scrivendo: “Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5. Troppo presto per morire. Buon viaggio Misterpellapazzo.”