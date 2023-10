Tragedia nel Santuario di Padre Pio: Muore una Fedele durante la Messa

Una Tragedia Che Ha Sconvolto Tutti

Nel cuore del santuario di Padre Pio, una terribile tragedia ha scosso i presenti. Rosa Boresta, una donna molto religiosa, è deceduta durante la messa. Era giunta a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio e ha vissuto un dramma davanti agli occhi degli altri fedeli. Nonostante i tentativi disperati di soccorso, compresi quelli da parte dei paramedici del 118, il suo cuore ha cessato di battere.

Un Addio Inaspettato

Rosa Boresta aveva 74 anni e apparentemente godeva di buona salute. La sua morte improvvisa ha colpito profondamente tutti coloro che erano presenti in chiesa quella mattina. L’anziana donna stava seguendo la messa da Padre Pio quando ha avvertito un malore improvviso. Una fine così tragica ha lasciato molti inorriditi e commossi.

Una Donna Conosciuta e Rispettata

Rosa Boresta era una figura conosciuta nelle Marche, dove gestiva la cucina del ristorante “La Vecchia Cantina” a Montecalvo in Foglia, nella provincia di Pesaro-Urbino. Era giunta fino in Puglia per partecipare al pellegrinaggio e presenziare alla messa nel santuario di Padre Pio. Il dolore al petto improvviso ha scatenato l’allarme tra i fedeli, ma purtroppo ogni sforzo è stato inutile.

L’Ultimo Saluto

I funerali di Rosa Boresta sono stati organizzati e si terranno il 4 ottobre alle ore 15 a Ca’ Gallo, una borgata di Montecalvo in Foglia. L’anziana donna aveva da poco festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio con il marito ed era madre di due figli. Nel suo ristorante, Rosina, come era conosciuta dai clienti, era celebre la serata dedicata alla cacciagione. La sua gentilezza e la sua presenza vivace mancheranno a tutti coloro che avevano il privilegio di conoscerla.