Terribile incidente in Sardegna: Ferrari, Lamborghini e camper coinvolti in una tragedia mortale!

Un Terribile Incidente: Il Video della Tragedia

Nella tragica mattinata di oggi, 2 ottobre, a San Giovanni Surgiu, nel Sud della Sardegna, si è verificato un incidente mortale che ha lasciato sgomenti e ha causato la morte di due turisti svizzeri a bordo di una Supercar di Maranello. L’auto, mentre stava effettuando un sorpasso lungo la statale 195, ha prima tamponato una Lamborghini e poi si è scontrata con un camper. Questo impatto ha causato il ribaltamento della Supercar, che è poi andata in fiamme. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, Melissa e Markus Krautli, i due passeggeri svizzeri di 67 e 63 anni, hanno perso la vita in questo drammatico incidente.

La Ricostruzione degli Eventi

Il gruppo di auto di lusso stava partecipando all’evento “Sardinia Supercar Experience”, e uno dei partecipanti ha registrato il tragico incidente in Sardegna. Le immagini, ora nelle mani degli inquirenti, chiariscono la dinamica dell’incidente: la Ferrari, in un sorpasso rischioso, ha toccato la Lamborghini, innescando una serie di eventi fatali. Il camper si è ribaltato con la Lamborghini intrappolata sotto di esso. Nel frattempo, la Ferrari è uscita di strada ed è andata in fiamme, causando la morte dei due occupanti.

Quattro Feriti nell’Incidente

Oltre alle due vittime a bordo della Ferrari, l’incidente in Sardegna ha coinvolto anche una coppia di altoatesini a bordo del camper e due indiani a bordo della Lamborghini, tutti rimasti feriti nell’impatto. Attualmente, i quattro superstiti sono ricoverati nell’ospedale più vicino, dove ricevono le cure necessarie.