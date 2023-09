Addio a un grande uomo: lutto per la scomparsa dell’imprenditore

Un Vuoto nel Mondo dell’Imprenditoria Italiana

L’Italia è in lutto per la scomparsa di uno dei più illustri imprenditori del paese. Gianni Roncato, noto in tutto il mondo, ci ha lasciato all’età di 81 anni. Il suo nome è stato da sempre sinonimo di eccellenza nel suo settore, e la sua assenza sarà profondamente sentita. È la sua famiglia stessa a comunicare la triste notizia, rivelando che Gianni è venuto a mancare improvvisamente mentre era fuori per lavoro.

Un Addio Dolce e Commosso

La moglie Loredana e i figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico hanno condiviso la notizia con una dichiarazione commovente: “Si è spento circondato dal nostro affetto e vicino alla terra dove è nato e che amava. Ringraziamo fin da ora tutte le persone che ci sono accanto ogni giorno ed in ogni momento per il loro supporto”.

Un Atto di Generosità

La famiglia ha anche condiviso un gesto di grande generosità, autorizzando la donazione degli organi di Gianni nella speranza di dare una nuova possibilità di vita a chi ne ha bisogno. Questo nobile gesto riflette l’animo altruista e compassionevole dell’imprenditore.

Il Fondatore di un Impero

Giovanni Roncato, noto come Gianni, è stato il fondatore del celebre marchio Valigeria Roncato Spa. Fin da giovane, Gianni ha lavorato nel settore della valigeria, seguendo le orme di suo padre che era attivo in questo campo dagli anni ’40. Nel 1973, Gianni ha fondato la rinomata Valigeria Roncato, dimostrando una straordinaria capacità imprenditoriale.

Un Esempio di Determinazione

Chi ha conosciuto Gianni Roncato lo ricorda come un uomo instancabile, entusiasta della vita, ottimista e dal cuore generoso. Ha continuato a lavorare fino all’ultimo istante perché amava creare. Lascia dietro di sé un’eredità di successi e un ricco patrimonio di idee che continueranno a ispirare e guidare l’azienda da lui fondata.

Un Impegno Verso l’Innovazione

Gianni Roncato è stato un pioniere nel suo settore, introducendo la catena di montaggio all’interno del suo stabilimento, diventando così il maggiore produttore mondiale di valigie 24 ore dell’epoca. La sua dedizione all’innovazione e alla qualità ha contribuito a posizionare il marchio Roncato tra i più prestigiosi del mondo.

Un Ricordo Che Resta

Giovanni Roncato lascia dietro di sé una famiglia amorevole, composta dalla moglie Loredana, dai figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico, e da ben 13 nipoti, che erano il suo tesoro più grande. Il suo spirito instancabile e la sua dedizione al lavoro rimarranno per sempre un esempio di determinazione e successo per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.