Grave incidente sulla SS16 nei pressi di Mola di Bari: due vittime, una donna incinta e suo marito, e quattro feriti gravi, tra cui un bambino

Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte sulla Strada Statale 16 Adriatica, in direzione sud, nei pressi dello svincolo per Mola di Bari. L’episodio ha avuto conseguenze drammatiche: una donna di 33 anni, originaria dell’Abruzzo e incinta al sesto mese, ha perso la vita sul colpo. Il marito, gravemente ferito, è deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Quattro persone che viaggiavano su un altro veicolo sono rimaste ferite in modo serio, tra cui un bambino di 9 anni.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Punto insieme a un’amica di 29 anni. I tre stavano tornando a casa dopo aver partecipato a un matrimonio. Mentre la vettura si immetteva sulla statale, è stata colpita violentemente da un van. L’impatto devastante ha ridotto l’utilitaria a un ammasso di lamiere, rendendo necessarie ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti.

A bordo del van si trovavano quattro persone: il conducente, un uomo di 60 anni, una coppia ucraina sui quarant’anni e un bambino di 9 anni. Tutti sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari per le gravi lesioni riportate. Il guidatore del van, in stato di choc, è stato ricoverato presso l’ospedale San Paolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino alle prime luci dell’alba. Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire le cause dello scontro e ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto. Una delle ipotesi iniziali suggerisce che la Fiat Punto possa essere stata urtata lateralmente mentre cercava di immettersi sulla carreggiata principale. Tuttavia, nessuna pista è esclusa e gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio disponibile, incluse le testimonianze dei sopravvissuti.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale e non solo. La giovane donna deceduta era originaria dell’Abruzzo e si trovava al sesto mese di gravidanza. Il marito, che viaggiava accanto a lei, ha lottato per la vita ma non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate nell’incidente.

Le autorità stanno vagliando anche la possibilità che le condizioni della strada o eventuali errori umani abbiano contribuito al verificarsi del disastro. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulle cause che hanno portato alla collisione tra i due veicoli.

La Strada Statale 16 Adriatica è tristemente nota per la frequenza con cui si verificano incidenti gravi lungo il suo tratto pugliese. L’episodio di questa notte rappresenta un ulteriore monito sulla necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale e prevenire simili tragedie.

Gli investigatori continueranno a lavorare nei prossimi giorni per raccogliere tutte le informazioni necessarie e stabilire eventuali responsabilità. Intanto, la comunità di Mola di Bari e le famiglie delle vittime vivono momenti di profondo dolore per quanto accaduto.

La cronaca di questa vicenda mette in evidenza ancora una volta quanto sia importante rispettare le norme di sicurezza stradale e prestare massima attenzione durante la guida. La speranza è che episodi come questo possano sensibilizzare ulteriormente le autorità competenti e gli automobilisti sull’urgenza di adottare misure preventive per ridurre il rischio di incidenti su strade ad alta percorrenza come la SS16.

I nomi delle vittime non sono stati resi pubblici dalle autorità, ma l’identità della donna incinta e del marito deceduto è nota solo alle famiglie coinvolte. Anche i feriti ricoverati in ospedale restano sotto osservazione, con prognosi riservata.

La situazione resta delicata e dolorosa per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia.