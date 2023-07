Addio a una giovane promessa del cinema: l'attore Leandro De Niro Rodriguez muore a 19 anni - Controcopertina

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di un giovane attore di soli 19 anni. La famiglia ha annunciato la triste notizia attraverso un post su social media. La madre, visibilmente sconvolta, ha scritto un toccante messaggio dedicato al suo “bellissimo angelo”. L’attore emergente aveva iniziato a farsi strada nel mondo del cinema, apparendo in diversi film. La sua famiglia, una dinastia di attori, è tra le più celebri di Hollywood.

La perdita di Leandro De Niro Rodriguez

Leandro, con il cognome De Niro Rodriguez, era il nipote di Robert De Niro. La madre adottiva del diciannovenne, Drena, ha ricevuto un’ondata di condoglianze da parte di numerose star che hanno commentato il post con messaggi di sostegno e affetto. La notizia ha colpito profondamente il mondo del cinema, e la famiglia si riunisce nel dolore per la tragica perdita di Leandro, che ha seguito le orme della madre intraprendendo la carriera di attore.

Un futuro interrotto

Leandro aveva fatto un’apparizione nel film “A Star Is Born”, dove interpretava il figlio del personaggio interpretato da George Noodles Stone. Aveva anche recitato in “The Collection” nel 2005 e in “Cabaret Maxime” nel 2018. L’arte era nel suo sangue, essendo parte di una famiglia di grandi attori. Il nonno, Robert De Niro, è una vera icona di Hollywood e uno dei più grandi attori nella storia del cinema.

Un addio prematuro

La causa della morte di Leandro non è ancora chiara, ma sembra che stesse combattendo una malattia. La famiglia De Niro affronta questo triste momento di dolore e si riunisce per sostenersi reciprocamente. Nonostante la sua giovane età, Leandro aveva dimostrato talento e prometteva un futuro brillante nel mondo del cinema. Il suo ricordo rimarrà vivo nelle menti e nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.