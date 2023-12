Il maestro pasticcere Adelmo Renzi, noto per aver creato la famosa torta Mimosa, è scomparso all’età di 93 anni. L’inventore di questo iconico dolce italiano è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Rieti, dove purtroppo ha perso la vita.

Adelmo Renzi, uno dei nomi più rispettati nella cucina italiana e noto in tutto il mondo per aver ideato la torta Mimosa, ci ha lasciato all’età di 93 anni. L’anziano maestro pasticcere è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Rieti dopo essere improvvisamente peggiorato nella sua casa a Piani di San Filippo, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Nonostante gli sforzi dei medici, Adelmo Renzi non è sopravvissuto.

L’anno scorso, Adelmo Renzi ha ricevuto il titolo di commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha avuto l’opportunità di gustare la sua famosa torta Mimosa durante un evento ufficiale. Il Presidente era rimasto impressionato dalla maestria di Renzi nel preservare e promuovere i prodotti italiani.





La torta Mimosa è nata nel 1962 durante un concorso di pasticceria a Sanremo. Questo delizioso dolce italiano è diventato famoso non solo in Italia ma anche in paesi lontani come il Giappone. La torta prende il nome dal fiore di mimosa ed è diventata un’icona della Festa della Donna in Italia.

Questa squisita creazione è composta da strati di pan di Spagna, crema pasticcera e panna montata. La sua copertura è decorata con piccoli pezzi di pan di Spagna che ricordano i fiori gialli di mimosa, creando un piatto non solo delizioso ma anche visivamente affascinante.

Il Cordoglio della Comunità

La scomparsa di Adelmo Renzi ha scosso profondamente la comunità di Rieti e oltre. Numerose figure istituzionali hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di un vero artigiano e imprenditore. La sua eredità rimarrà viva attraverso la sua celebre torta Mimosa, che ha fatto conoscere al mondo la maestria della pasticceria italiana.

Le condoglianze vanno alla famiglia di Adelmo Renzi in questo momento di lutto, mentre la città di Rieti si unisce nel ricordare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cucina italiana.