Nico Bosio, un giovane di Sanremo, è stato costretto a vivere una vita immobile per ben 15 anni a seguito di un devastante incidente stradale. La sua battaglia per la sopravvivenza si è conclusa in modo tragico all’età di 31 anni quando ha perso la vita a causa di complicazioni respiratorie.

La vita di Nico è stata sconvolta nel 2009 quando, all’età di 17 anni, è stato coinvolto in un terribile incidente stradale. Prima di questo drammatico evento, frequentava il Liceo Classico ed era un promettente calciatore delle giovanili del Ventimiglia. Era giovane, in salute e aveva davanti a sé un futuro luminoso.





Tutto è cambiato in una notte fatidica mentre viaggiava a bordo di una Mini con un amico. Nel corso di quell’incidente, hanno perso il controllo del veicolo e si sono schiantati contro dei pilastri. Questo tragico evento ha segnato la fine della sua vita normale e ha segnato l’inizio di una lotta imprevista e dolorosa.

Una Vita Segnata da Sfide Inimmaginabili

Nonostante Nico sia stato sottoposto a numerosi interventi medici per cercare di ripristinare la sua salute, la sua vita non è mai tornata alla normalità. Ha trascorso quasi 15 anni immobilizzato su un letto, una realtà che ha rappresentato una sfida quotidiana per lui e la sua famiglia.

Durante questi lunghi anni, Nico ha lottato con grande determinazione, sostenuto dall’amore incondizionato della sua famiglia e dagli amici più stretti. Tuttavia, alla fine, complicazioni respiratorie hanno peggiorato le sue condizioni, portandolo a lasciarci all’ospedale di Sanremo.

La storia di Nico Bosio è un triste esempio di quanto possa essere imprevedibile la vita e di come un singolo evento possa cambiare irreparabilmente il corso di una vita. La comunità di Sanremo si unisce nel cordoglio per questa perdita e nel ricordare il coraggio di Nico nel suo lungo percorso di sofferenza.