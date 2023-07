“Addio Carlo”: schianto nel cuore delle città, muore ragazzo di 26: paese sotto choc

Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquilla città di Corigliano, nel cosentino, portando via la giovane vita di Carlo Laudone, appena 26 anni. Il tragico evento è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 27 luglio, quando Carlo stava guidando la sua moto e, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Ford guidata da una donna. Purtroppo, l’impatto è stato fatale per il giovane, che ha perso la vita poco dopo l’incidente. Fortunatamente, l’altra persona coinvolta ha riportato solo ferite lievi.

Cause ancora da accertare

Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma sembra che si sia trattato di uno scontro tra i due veicoli. I soccorsi sono stati prontamente attivati e i vigili urbani si sono recati sul luogo per eseguire i rilievi e le indagini sulla dinamica dell’accaduto. Una squadra medica del 118 è intervenuta immediatamente per fornire le cure necessarie.

Una comunità sotto shock

La gravità dell’incidente ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Cirò, ma purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, i sanitari hanno potuto solo constatare la tragica scomparsa di Carlo. La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la città, gettando l’intera comunità nel lutto. Carlo Laudone era una figura conosciuta e amata nella zona, e la sua prematura morte ha colpito la gente con profonda tristezza.

Un destino crudele

Purtroppo, questo non è il primo incidente mortale che ha colpito Corigliano di recente. Solo due giorni fa, Antonio Sommario, 73 anni, residente a Paludi in provincia di Cosenza, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla Statale 106, nelle vicinanze di località Nubrica. La città è ancora sotto shock per queste drammatiche perdite, e le autorità stanno indagando per comprendere le cause di entrambi gli incidenti.

Ripristinare la normalità

Oltre al dolore delle famiglie coinvolte, l’incidente ha anche causato problemi di viabilità nella zona. Gli agenti della polizia stradale stanno eseguendo le perizie per determinare la dinamica dell’accaduto, mentre le operazioni di soccorso hanno coinvolto i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Il paese si unisce nel cordoglio per Carlo e Antonio, sperando che misure adeguate possano essere adottate per prevenire ulteriori tragedie stradali.