Addio, leggenda: Un tributo alla voce meravigliosa che ci ha lasciato - Controcopertina

Addio Astrud Gilberto, la ‘ragazza di Ipanema’ aveva 83 anni

È con grande tristezza che dobbiamo dire addio a una delle voci più intense, uniche e genuine della storia della musica. Astrud Gilberto, l’icona della Bossa Nova, ci ha lasciati all’età di 83 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per l’intero mondo musicale, poiché la sua voce ha risvegliato emozioni e ricordi in tutti noi.

Una voce che ha segnato la storia

Astrud Gilberto è stata una cantante straordinaria, con una voce che poteva essere descritta come non sempre perfettamente intonata, ma intrisa di un’eleganza e una sensualità particolari. Questo ha reso la sua interpretazione della musica “soft” su ritmi brasiliani un punto di riferimento per molte artiste femminili. Nei tumultuosi anni ’60, Astrud Gilberto è stata l’interprete brasiliana più popolare al di fuori del suo paese natale, nonostante non abbia mai ricevuto particolare considerazione nel suo paese d’origine. La sua influenza è stata duratura e molte cantanti successive, da Basia a Sade, l’hanno citata come una delle loro fonti di ispirazione.

L’eredità della ‘ragazza di Ipanema’

Astrud Gilberto rimarrà per sempre associata all’iconica immagine della “ragazza di Ipanema” e al mito del Brasile degli anni ’60. Questo periodo è stato caratterizzato dalle spiagge dorate, dalla sensualità delle ragazze in bikini e dalla spensieratezza degli assolati inverni carioca. Ma Astrud Gilberto era molto diversa dagli altri artisti brasiliani dell’epoca, come la vulcanica Elis Regina, che vivevano in un Brasile segnato dalla dittatura militare, dall’isolamento e da difficoltà economiche, politiche e musicali. Astrud Gilberto è diventata celebre nel 1965 con la sua storica versione in inglese di “Garota de Ipanema”, intitolata “Girl from Ipanema”, che ha registrato insieme a Stan Getz. Questa interpretazione ha valso ad Astrud Gilberto il primo Grammy Award assegnato a una cantante brasiliana.

Un legato musicale duraturo

Nonostante abbia pubblicato solo alcuni album sporadici, come quello realizzato con il band-leader tedesco James Last nel 1987, Astrud Gilberto si è mantenuta lontana dalle scene musicali sin dai primi anni ’70 fino alla fine degli anni ’90. Tuttavia, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica quando ha partecipato a un album di George Michael nel 1999, interpretando “Desafinado”, e quando ha pubblicato altri dischi da solista, l’ultimo dei quali nel 2002. Nel 2000, il suo singolo “The Girl from Ipanema” è stato inserito nella Grammy Hall of Fame.

Un addio alla leggenda

Con la scomparsa di Astrud Gilberto, la musica perde una delle sue leggende. La sua voce meravigliosa e il suo talento indimenticabile continueranno a risuonare nelle nostre menti e nei nostri cuori. Ci consola sapere che ora è diventata una stella e che si è riunita con il suo amato nonno. Addio, Astrud Gilberto. Il tuo contributo alla musica resterà per sempre un tesoro prezioso.