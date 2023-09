Addio prematuro all’attrice amata dal pubblico, vittima di un male incurabile

Maddy Anholt, star televisiva, autrice e attivista di beneficenza, è morta a soli 35 anni dopo una lunga battaglia contro una rara forma di cancro al cervello. La notizia ha sconvolto la televisione e i suoi fan. La morte è arrivata ad un anno quasi esatto dalla nascita della figlia.

La famiglia ha annunciato la sua scomparsa con un post pieno di dolore sui social media. Maddy Anholt ha trascorso le sue ultime settimane a casa dei suoi genitori, immersa nell’amore e nella calma, circondata dai suoni della natura. La sua eredità artistica, come il suo libro d’esordio pubblicato nel 2022 e la sua prima narrativa che sarà presto pubblicata, non scomparirà mai.

Maddy Anholt ha dedicato la sua vita alla comicità e alla beneficenza, diventando un’ambasciatrice per gli aiuti alle donne. La sua famiglia ha chiesto ai fan di non inviare fiori ma di considerare una piccola donazione a una raccolta fondi organizzata per la figlia di Maddy di un anno, Opal, o all’organizzazione benefica preferita di Maddy, Women’s Aid.

La morte di Maddy Anholt è stata un duro colpo per la televisione e per tutti coloro che l’hanno ammirata per la sua forza, il suo coraggio e il suo impegno a favore dei diritti delle donne. La sua dignità e la sua compassione rimarranno sempre nella memoria di chi l’ha conosciuta.