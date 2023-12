Nel Borgo Valadier di Fiumicino, un giovane ha aggredito brutalmente un anziano ciclista, causando gravi ferite. La vittima, un uomo di 65 anni, è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia con una rottura del setto nasale. L’incidente è avvenuto in una strada temporaneamente pedonale, e ora le autorità cercano di far luce sulla violenta lite e l’aggressione che ne è seguita.

La situazione è misteriosa e preoccupante. L’anziano ciclista si trovava in sella alla sua bicicletta quando una Fiat, con a bordo due giovani, ha cercato di accedere a una strada temporaneamente pedonale lungo il porto-canale. Durante questa manovra, l’auto ha tagliato la strada all’anziano, che ha urlato ai ragazzi di fare attenzione per evitare un incidente. Questo ha scatenato una lite tra i due gruppi, culminata nell’aggressione all’anziano.

Dopo aver picchiato l’anziano, i due giovani con un forte accento dell’est si sono dati alla fuga, approfittando della confusione creata dalla reazione delle persone presenti sulla scena. La vittima, nel frattempo, è stata soccorsa da alcuni testimoni che hanno chiamato l’ambulanza dell’Ares 118 e il numero di emergenza 112.





L’Indagine in Corso

La pattuglia dei carabinieri della stazione di Fregene è intervenuta prontamente per condurre le indagini sul caso. Testimoni oculari sono stati interrogati per cercare di identificare i responsabili dell’aggressione. La violenza di questa aggressione ha sconvolto la comunità locale, e ora si chiede una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle strade del Borgo Valadier per garantire la sicurezza dei residenti.

Le Complicazioni per la Vittima

L’anziano è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, dove è stato medicato e dimesso inizialmente. Tuttavia, nel corso della notte, sono emerse complicazioni legate ai problemi cardiaci dell’uomo. È possibile che il pugno ricevuto e la conseguente caduta abbiano danneggiato il defibrillatore sottocutaneo, il che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.

Appello per la Sicurezza

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle strade del Borgo Valadier, soprattutto in un momento in cui le persone si preparano per il cenone di Natale e si recano nelle pescherie del centro storico. Commercianti e cittadini chiedono ora una presenza costante delle forze dell’ordine nella zona per prevenire futuri episodi di violenza e garantire la tranquillità della comunità locale.