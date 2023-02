Al Bano Carrisi, avete mai visto la sua macchina? Comprata insieme a Romina Power

Al Bano Carrisi è tornato dalla sua straordinaria performance al Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco si è unito a Gianni Morandi e Massimo Ranieri per scrivere una nuova pagina della storia della musica italiana. La loro performance è stata qualcosa di unico e ha suscitato forti emozioni nel pubblico, sia in sala che a casa.

Non è un segreto che Al Bano sia sempre stato appassionato di automobili. A differenza di altre celebrità, non è mai stato uno che si lascia andare agli eccessi quando si tratta della sua collezione di auto. Infatti, la sua semplicità è testimoniata dal fatto che non si è mai sbarazzato della sua vecchia auto, anche se è rimasta ferma per così tanto tempo da richiedere una sorta di “restauro”.

La Range Rover 2.5 TD di Al Bano fu acquistata nel 1993 con l’ex moglie Romina Power. Quando i due si separarono, l’auto rimase con lei e rimase ferma all’aperto per molti anni, riducendosi così in cattive condizioni. Tuttavia, Al Bano l’ha rimessa in strada, essendo anche emotivamente legato a quell’auto, che ha usato per anni per spostarsi in tournée.