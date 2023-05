Al Bano Carrisi vuole Romina Power al Festival di Sanremo: Una richiesta inaspettata - Controcopertina

Nonostante la fine del loro amore, Al Bano Carrisi desidera ancora collaborare con Romina Power. L’artista ha fatto un appello alla sua ex moglie affinché partecipi insieme a lui al prossimo Festival di Sanremo. Nonostante la sua celebrità e il suo status di icona della musica italiana, Al Bano ama sfidarsi sul palco dell’Ariston e non vuole perdere l’occasione di partecipare all’importante kermesse musicale.

Un appello a Romina Power:

In un’intervista al settimanale Di Più, Al Bano Carrisi ha rivelato la sua richiesta a Romina Power: “Quando il Covid sarà finito e potremo riprendere a vivere, proverò a tornare al Festival di Sanremo. Mi piacerebbe farlo insieme a Romina, ma sarà necessario vedere se lei vorrà partecipare, perché Romina non ama molto il Festival. Tuttavia, io ho realizzato di avere una strana malattia per la quale non esiste cura: la ‘sanremite acuta’.” Nonostante il suo desiderio di partecipare, Al Bano aveva già tentato di esibirsi al Festival quest’anno, ma la sua canzone è stata scartata da Amadeus.

L’esclusione dal Festival di Sanremo:

Al Bano Carrisi è uno dei numerosi artisti esclusi dal Festival di Sanremo 2021, insieme a Federico Rossi, The Kolors, Michele Bravi e molti altri. Nonostante la delusione, la sua amicizia con Amadeus, conduttore del Festival, non è stata intaccata. Pochi giorni prima dell’inizio dell’evento, Al Bano aveva consigliato di fermarsi e non procedere con la 71ª edizione, ma alla fine non ha perso nemmeno una puntata della kermesse musicale.

Le sue preferenze al Festival di Sanremo:

Al Bano ha apprezzato particolarmente la canzone di Ermal Meta, “Un milione di cose da dirti”. Ha inoltre elogiato l’amica Orietta Berti e Elodie, che ha co-condotto la seconda serata del Festival. Durante l’intervista, il cantante ha anche riconosciuto il talento di Achille Lauro, Madame, Fedez, Francesca Michielin e Maneskin. Tuttavia, ha criticato la durata eccessiva del Festival di Sanremo, affermando che arrivare alle due e mezza di notte per conoscere i risultati non è stato il massimo.

Conclusione:

Nonostante la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021, Al Bano Carrisi non ha perso la sua passione per l’evento e desidera ancora collaborare con Romina Power sul palco dell’Ariston. Mentre aspettiamo di scoprire se il loro desiderio si avvererà, Al Bano continua ad apprezzare il talento degli artisti che si sono esibiti durante il Festival e, al contempo, sottolinea la necessità