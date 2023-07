Alba Parietti annuncia il vincitore di “Non sono una signora” e il pubblico va in delirio!

Il programma rivoluzionario “Non sono una signora”, condotto da Alba Parietti, ha fatto impazzire il pubblico con una finale piena di sorprese e colpi di scena. Vediamo chi sono i vincitori e come si è svolta l’emozionante competizione.

Una Finale Stellare

La finale di “Non sono una signora” ha visto la partecipazione di due team di famosi giudici: Amanda Lear e Filippo Magnini da un lato, e Cristina D’Avena e Sabrina Salerno dall’altro. La giuria tecnica, composta dalle drag Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr, ha aggiunto un tocco di glamour e divertimento alla competizione.

Le Eliminazioni

La prima eliminata è stata Ayumi Flambè, il cui vero nome è Simone Montedoro. Né il team D’Avena-Salerno, né la squadra Magnini-Lear hanno indovinato la sua identità. Le congetture hanno spaziato da Roberto Farnesi a Ettore Bassi, ma nessuna delle risposte era corretta. Nel secondo turno, sono stati eliminati Energy Crisis (Enzo Paolo Turchi) e Meusa Du Champ (Andrea Lo Cicero).

I Vincitori Rivelati

Il momento clou è stato scoprire chi si nascondeva dietro le maschere di Energy e Meusa. Energy è stato svelato come Enzo Paolo Turchi, mentre Meusa Du Champ ha rivelato la sua vera identità, Andrea Lo Cicero. La battaglia per il primo posto si è svolta tra She Funk (Andreas Muller) e The Nancies, il duo comico formato da Gigi e Ross.

Il Trionfo di The Nancies

Il pubblico ha atteso con trepidazione il nome dei vincitori e alla fine è stato annunciato che The Nancies si sono aggiudicati il primo posto. Il duo comico composto da Gigi e Ross ha conquistato il cuore del pubblico e si è portato a casa la vittoria.

Grande Successo e Futuro Incerto

Il programma “Non sono una signora” ha riscosso un enorme successo sui social, generando grande entusiasmo tra il pubblico. Tuttavia, sorge la domanda se ci sarà una seconda edizione del programma o se la Rai deciderà di cancellarlo. Nonostante le voci che circolano sulla possibilità di una cancellazione, i dati dimostrano che lo show ha avuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico. Rimaniamo in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro per questo innovativo e coinvolgente programma televisivo.