Ubriaco, litiga con la moglie e la uccide a morsi sul collo: orrore in India davanti ai figli

Un drammatico episodio di violenza domestica ha sconvolto un villaggio nel distretto di Madhepura, nello stato indiano del Bihar. Un uomo ha aggredito e ucciso la moglie ventisettenne mordendola ripetutamente al collo, dopo essere stato rimproverato per essere tornato a casa in stato di ebbrezza. La tragedia si è consumata davanti ai tre figli piccoli della coppia, che si trovavano nell’abitazione al momento dell’omicidio.





Secondo quanto riportato dal Times of India, l’uomo, noto per il suo abuso abituale di alcol, era rientrato a casa nella serata di martedì scorso visibilmente alterato. La moglie, stanca di affrontare situazioni simili, lo avrebbe rimproverato duramente, dando origine a un acceso litigio. Durante l’alterco, l’uomo ha perso il controllo e ha attaccato la donna in modo brutale, infliggendole ferite letali al collo con i denti.

Le urla della vittima e i pianti disperati dei bambini hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa, che sono subito intervenuti e hanno allertato le autorità. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era più nulla da fare: era già deceduta, riversa in una pozza di sangue.

Dopo aver commesso il crimine, l’uomo ha lasciato l’abitazione come se nulla fosse accaduto. I residenti del villaggio, tuttavia, sono riusciti a rintracciarlo poco dopo e a trattenerlo fino all’arrivo della polizia. Mercoledì mattina, le forze dell’ordine hanno proceduto al suo arresto con l’accusa di omicidio.

Le testimonianze raccolte dagli abitanti del villaggio e dai familiari della vittima, inclusi i piccoli figli della coppia, sono state fondamentali per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inoltre, l’autopsia effettuata sul corpo della donna ha confermato che la causa del decesso è da attribuirsi alle gravi lesioni al collo provocate dai morsi.

La comunità locale è rimasta profondamente scioccata da questo tragico evento. Il distretto di Madhepura non è nuovo a episodi di violenza domestica, ma la brutalità di questo caso ha sollevato un’ondata di indignazione e richieste di giustizia per la giovane vittima e i suoi figli.

Le autorità locali hanno dichiarato che l’uomo sarà sottoposto a processo e che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire il benessere dei bambini rimasti orfani. Nel frattempo, organizzazioni locali e attivisti stanno utilizzando questo caso come un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di affrontare il problema della violenza domestica e dell’abuso di alcol nella regione.

L’episodio mette in luce una problematica diffusa in molte aree rurali dell’India, dove il consumo eccessivo di alcol spesso si intreccia con dinamiche familiari già fragili, portando a esiti tragici come quello avvenuto a Madhepura.