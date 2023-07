La Vita in Diretta, una nuova stagione si avvicina

Con la pausa estiva della sua amata trasmissione “La Vita in Diretta”, Alberto Matano saluta il pubblico con parole di ringraziamento per il suo team e l’anticipazione di un ritorno a settembre. Durante l’ultimo episodio della stagione, nel cortile del Centro di Produzione Tv “Raffaella Carrà”, ha condiviso la sua speranza di poter lavorare nuovamente con un team così affiatato.

E ci sono novità per il programma Rai: “La Vita in Diretta” terrà compagnia ai telespettatori anche il sabato. Stando al listino aggiornato di Rai1, infatti, Matano coprirà quattro sabati, non limitandosi al consueto orario dal lunedì al venerdì. Questo accadrà nel periodo in cui Marco Liorni sarà in attesa del ritorno del suo programma “Italia Sì”, previsto per metà ottobre. Di conseguenza, “La Vita in Diretta” sarà trasmessa anche il 16, il 23 e il 30 settembre e il 7 ottobre.

Matrimoni e reunion nel mondo de “La Vita in Diretta”

Nonostante ci sia ancora più di un mese alla ripresa del programma, parte del team de “La Vita in Diretta” si è già riunito per un lieto evento: il matrimonio della storica inviata Lucilla Masucci. Matano non poteva mancare al matrimonio della sua collega, celebrato a Napoli, e ha deciso di condividere la gioia di quel giorno.

Attraverso l’ultimo post su Instagram, Matano ha condiviso alcuni momenti salienti della cerimonia all’aperto di Lucilla Masucci e del suo Andrea, nonché immagini del ricevimento. Tra gli ospiti, anche le colleghe Antonella Delprino e Ilenia Petracalvina.

Non è mancato il coinvolgimento dei follower in questo momento importante. La sposa, infatti, ha condiviso su Instagram diverse immagini del suo matrimonio e dei preparativi, dando la possibilità ai fan della storica trasmissione Rai di partecipare, seppur virtualmente, a un giorno così speciale.



Alberto Matano: tra appuntamenti televisivi e matrimoni