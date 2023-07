Oroscopo Paolo Fox domani 1 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Problemi familiari o problemi legati alla tua vita intima che potrebbero cambiare o sconvolgere i programmi che avevi per il nuovo mese o le vacanze. Ti aspetta una giornata piena di preoccupazioni, anche se alla fine le cose non andranno così male come sembravano all’inizio. La famiglia e la casa sono, in questo momento, il problema.

Capricorno

Sicuramente questo sarà il segno più fortunato della giornata, tra l’altro perché la Luna è dentro e vi darà la sua protezione. Alcuni problemi o preoccupazioni che avevi saranno risolti e, inoltre, riceverai un aiuto su cui non contavi affatto. Il destino farà per te ciò che non puoi risolvere da solo.

Acquario

Inizierai la settimana con una giornata di intensa attività, come se volessi affrontare tutti i problemi e risolverli, e questa tendenza si verificherà ugualmente sia che si tratti di una giornata lavorativa sia che ti stia godendo le vacanze. Il tuo corpo e la tua mente saranno in piena attività, ma la tua anima sarà in pace e armonia.

Pesci

Urano sarà oggi il pianeta dominante, o almeno uno dei più importanti, e questo aumenterà notevolmente il vostro intuito e la vostra ispirazione. Ti verranno in mente tante idee e progetti, cose che vorresti fare o viaggi che ti appassionano e che vorresti fare il prima possibile. Questa sarà una buona giornata per te.