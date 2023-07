Il coraggio di essere se stessi: il famoso cantante rivela la sua omosessualità a 73 anni

Una confessione molto attesa

Il famoso cantante Barry Manilow, perennemente riservato sulla sua vita privata e riluttante a parlare di questioni personali, ha fatto una rivelazione straordinaria all’età di 73 anni. Ha scelto di rendere pubblica un’informazione che ha custodito gelosamente per tutta la vita: la sua omosessualità. Conosciuto per le sue celebri canzoni degli anni ’70 e ’80 come “Mandy”, “Can’t Smile Without You”, “I Write the Songs” e “Copacabana”, il cantante ha segnato un’epoca con le sue melodie.

Un’artista di successo e un uomo di cuore

Manilow, il cui successo musicale è dimostrato dalla vendita di oltre 75 milioni di copie delle sue canzoni in tutto il mondo e da duetti famosi come “Hey Mambo” con Kid Creole, ha scelto di fare coming out in un’intervista rilasciata a People. Il cantante ha svelato il motivo della sua rivelazione a questo punto della sua vita.

Confessa: “So di avere tantissimi fan di sesso femminile – e ho sempre pensato che sapermi gay sarebbe stata per loro una delusione”.

Una storia d’amore di lunga data

Il cantante è sentimentalmente legato da quasi 40 anni al manager Garry Kief, una relazione che ha coronato con le nozze tre anni fa nella romantica Parigi.

Manilow parla apertamente della sua relazione con Garry, dichiarando: “Sapevo dal primo momento in cui l’ho visto che lui era la persona giusta per me. Ho sempre pensato alla mia omosessualità come qualcosa di strano, allo stesso tempo una benedizione e una maledizione. Ma voglio davvero bene a Garry e so che per qualsiasi cosa posso contare su di lui”.

La reazione del pubblico

Il cantante esprime la sua gratitudine per il supporto che ha ricevuto in seguito alla sua rivelazione: “La gente in queste ore mi è molto vicina, apprezza la mia decisione di parlare di tutto questo. E io non posso che essere felice di questo”.